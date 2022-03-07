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СЬОГОДНІ Новини України

Фото дня. Поліцейські зустрічають біля пологового дружину з немовлям товариша по службі

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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7 березня, 22:50
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В українського поліцейського народився син – копи під час служби прийшли до пологового будинку, щоб зустріти молоду матір із малюком та розділити радість із товаришем по службі
У лавах наших захисників поповнення
У лавах наших захисників поповнення / Фото: Колаж: Сьогодні

У сім'ї українського поліцейського поповнення – днями народився син. Зустрічати матір із новонародженим малюком, окрім тата, прийшли і його товариші по службі, захисники України. Оскільки в країні йде війна, усі вони були озброєні, що на фото побачити досить незвично.

Про це повідомили у Нацполіції.

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У публікації наголосили, що хлопчика назвали Іваном.

Фото Нацполіції.

"І хоч виписка з пологового нині виглядає так, ми віримо, що дітки, які народжуються у такий час, виростуть найщасливішими, бо саме заради них ми стаємо сильнішими, єднаємося і боремося за наше майбутнє у незалежній Україні", – сказали у поліції.

Під час війни народилося 4,3 тисячі немовлят

Мін'юст України опублікував дані, які стали промінцем світла та надії – народжується нове життя, незважаючи на війну. Так, з початку війни з Росією у різних куточках України народилося 4311 немовлят. Маленькі українці з'явилися на світ у найважчий момент для нашої країни.

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Крім того, за цей час українці створили майже чотири тисячі нових сімей. 3973 закохані пари вирішили офіційно скріпити свій союз в умовах війни.

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