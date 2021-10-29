Фото дня. У Харкові величезні черги до обленерго через загрозу локдауну

У Харківському обленерго зібралися величезні черги. Місцеві жителі побоюються, що з понеділка їх туди просто не пустять через локдаун.
Про це повідомляє Telegram-канал "ТРУХА" .
"Люди бояться, що з понеділка не пускатимуть до абон.залу. Диджиталізація залишила обленерго", – йдеться у підписі до фото.
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В обленерго величезні черги. Фото: ТРУХА
Карантин у Харкові
З 10 жовтня Харків та Харківська область перейшли до помаранчевої зони карантину. Зокрема, забороняється:
- прийом відвідувачів у кінотеатрах, кінозалах, театрах та інших закладах культури з наповненістю понад 50% місць;
- перебування без респіраторів чи захисних масок на територіях закладів охорони здоров'я та освіти; у підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та на інших територіях загального користування.
Місцева влада каже, що ситуація в місті контрольована. Станом на 29 жовтня у Харківському районі, у тому числі Харкові, зареєстровано 1029 нових випадків захворювання коронавірусом.
У Харкові хочуть вакцинувати дітей
У Харкові планують вакцинувати підлітків від COVID-19 Нині у місті підбирають майданчики, де можна вакцинувати людей.
"Прийнято рішення на рівні керівника Міністерства охорони здоров'я про те, що потрібно розпочати вакцинацію серед дітей 12-17 років. У всіх дитячих поліклініках працюють пункти вакцинації", – розповіла віце-мер міста.
Вона додала, що це рішення лише нещодавно ухвалили. Крім цього, кількість пунктів вакцинації зростатиме.
Раніше ми писали:
- Харківський політехнічний інститут, студенти якого раніше оголосили про страйк, переводять на дистанційне навчання.
- 26 жовтня, у Харкові у міській поліклініці № 26 вишикувалася черга на вакцинацію.
- У Харкові влада вирішила провести "Зомбіфест" у парку Горького, який раніше скасували через зростання захворюваності на коронавірус.