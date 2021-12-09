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Фото дня. В Карпатах зустріли мальовничий морозний ранок

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
9 грудня, 11:24
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Зранку над горами жодної хмаринки, поки у всій Україні похмура погода
Температура повітря опустилася до - 4 градусів.
Температура повітря опустилася до - 4 градусів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Зранку на високогір'ї Карпат спокійна та затишна погода. Там фіксують невеликий мороз та сонце.

Про це повідомляє Facebook-сторінка Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

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Станом на 10:40, на горі Піп Іван Чорногірський ясно. Штиль. Температура повітря -4 градуси.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

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В Карпатах оголосили штормове попередження

Там значно ускладняться погодні умови.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я!", – попереджають рятувальники.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується:

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  • 9 грудня – на високогiр'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Низька сніголавинна небезпека (1 рівень), очікується:

  • 9 грудня – у середногiр'ї Львівської області.

Прогноз погоди на 9 грудня

У четвер, 9 грудня, в Україні опадів не прогнозують. Очікується хмарна погода.

Протягом дня в країні прогнозують прохолодну погоду. Вітер — північно-східний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -3 до +5 градусів. На сході варто очікувати 5-7 градусів тепла.

У північних регіонах — від -2 до +7 градусів. На півдні буде 5-7 градусів тепла.

В Києві опадів не прогнозують, від -1 до +1 градуса, а в Сімферополі — 5-7 градусів тепла.

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