Фото дня. До Карпат прийшла справжня зима і випало по коліна снігу

Карпати продовжує замітати 7 грудня – там ускладнилася погода. На високогір'ї випало вже 59 сантиметрів снігу.
Про це повідомляють Facebook-сторінки Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах та Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
За даними сніголавинних станцій станом на ранок 7 грудня ситуація наступна:
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- гора Пожежевська: температура повітря -4,4 градуси, штиль, хмарно. Висота снігового покриву становить 32-82 см, сніг старий, залежаний, добре закріпленний.
- гора Плай: температура повітря -5,7 градуси, вітер: північно-східний 4-6 м/с, туман. Висота снігового покриву становить 46-86 см, сніг свіжий, хуртовинний, помірно закріплений.
- гора Драгобрат: температура повітря -5,2 градусів. Висота снігового покриву становить 59 см.
- гора Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена 40-50 м. Падає сніг. Вітер південно-східній 5-6 м/с. Температура повітря -7 градусів.
Гора Піп Іван. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Фото: facebook.com/lavyny.official
Погода в Україні
У вівторок, 7 грудня, в Україні йтиме дощ та сніг. Подекуди очікується "мінусова" температура.
Сніг варто очікувати жителям Волинської, Рівненської, Житомирської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Київської, Чернігівської та Сумської областей.
Дощ пройде у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях, а також у Криму. Вітер – північний, 5-10 м/с.
На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до +1 градуса. На сході варто очікувати 7-10 градусів тепла.
У північних регіонах – від 0 до +9 градусів. На півдні буде 10-15 градусів тепла.
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- Сьогодні Києві прогнозують вологу погоду. Очікується хмарність.
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