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СЬОГОДНІ Новини України

Фото дня. До Карпат прийшла справжня зима і випало по коліна снігу

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
7 грудня, 12:09
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Місцями температура повітря опустилася до -7 градусів
У Карпатах випало багато снігу.
У Карпатах випало багато снігу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Карпати продовжує замітати 7 грудня – там ускладнилася погода. На високогір'ї випало вже 59 сантиметрів снігу.

Про це повідомляють Facebook-сторінки Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах та Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

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За даними сніголавинних станцій станом на ранок 7 грудня ситуація наступна:

  • гора Пожежевська: температура повітря -4,4 градуси, штиль, хмарно. Висота снігового покриву становить 32-82 см, сніг старий, залежаний, добре закріпленний.
  • гора Плай: температура повітря -5,7 градуси, вітер: північно-східний 4-6 м/с, туман. Висота снігового покриву становить 46-86 см, сніг свіжий, хуртовинний, помірно закріплений.
  • гора Драгобрат: температура повітря -5,2 градусів. Висота снігового покриву становить 59 см.
  • гора Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена 40-50 м. Падає сніг. Вітер південно-східній 5-6 м/с. Температура повітря -7 градусів.

Гора Піп Іван. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

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Фото: facebook.com/lavyny.official

Погода в Україні

У вівторок, 7 грудня, в Україні йтиме дощ та сніг. Подекуди очікується "мінусова" температура.

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Сніг варто очікувати жителям Волинської, Рівненської, Житомирської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Дощ пройде у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях, а також у Криму. Вітер – північний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до +1 градуса. На сході варто очікувати 7-10 градусів тепла.

У північних регіонах – від 0 до +9 градусів. На півдні буде 10-15 градусів тепла.

Раніше ми писали:

  • Сьогодні Києві прогнозують вологу погоду. Очікується хмарність.
  • 7 грудня в Україні залишилися без світла жителі трьох областей. Там спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

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