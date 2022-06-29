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Франція може передати Україні далекобійні ракети. Що пишуть західні ЗМІ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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29 червня, 12:00
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Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових масмедіа
Франція вивчає можливість передачі Україні протикорабельних ракет Exocet. Фото: колаж "Сьогодні"
Франція вивчає можливість передачі Україні протикорабельних ракет Exocet. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події України. Видання обговорюють доходи Москви від продажу нафти, позов Ахметова проти Росії та вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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Росія отримує великі доходи від продажу нафти через попит в Азії

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що Росія отримує високі доходи від продажу своєї нафти, оскільки на неї є високий попит в Азії, який підриває зусилля західних держав обмежити фінансові надходження для військової машини Москви. Українські компанії ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго вимагають повного ембарго на російську нафту у проєкті #StopBloodyEnergy.

Фінляндія та Швеція увійдуть до складу НАТО

Американська газета The Wall Street Journal пише, що НАТО має намір прийняти Фінляндію та Швецію після угоди з Туреччиною. Це додасть Альянсу величезні території та нові військові можливості. Дві країни Північної Європи, які довго уникали приєднання до блоку, різко змінили свою позицію після вторгнення Росії до України 24 лютого.

Франція може передати Україні далекобійні протикорабельні ракети

Телеканал CNN повідомляє, що Франція вивчає можливість передачі Україні протикорабельних ракет Exocet. Зазначається, що оптимальна дальність стрільби більшості варіацій становить від 50 до 70 км, проте існує окрема модифікація ракети (MM-40 blok 3), що має дальність стрільби до 180 км.

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Рінат Ахметов подав позов проти Росії до ЄСПЛ

Британська газета Financial Times інформує про позов бізнесмена Ріната Ахметова проти Росії до ЄСПЛ з вимогою притягнути країну-агресора до відповідальності.

"Зло не може залишитися безкарним", – цитує видання слова Ахметова.

Роскосмос звинуватив Захід у шпигунстві за допомогою супутників

Міжнародна агенція новин Reuters повідомляє, що російська космічна агенція оприлюднила координати західного штабу оборони, включаючи Пентагон США, а також місце проведення саміту НАТО у вівторок, стверджуючи, що західні супутникові оператори працюють на ворога Росії – Україну.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Росія атакує супутники у космосі, щоб заглушити зв'язок українським військовим.

Також ми інформували, що Росія намагалася вимкнути сигнал GPS в Україні.

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Андрій Покраса - 15-річний школяр, який нещодавно закінчив 9 клас. Допоміг українській армії у битві за Київ. Підліток проявив ініціативу, ставши коригувальником вогню артилерії, оскільки був найдосвідченішим пілотом дронів у своєму селі. Завдяки його точній аеророзвідці ЗСУ знищили кілька колон російської техніки, яка йшла на українську столицю.
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Герої не вмирають!

Позивний “Космос”... Андрій Норов - капітан ЗСУ, заступник командира мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. На початку російського вторгнення організував оборону Київської ГЕС. Завдяки його вмілим діям було завдано суттєвих уражень противнику та зупинено просування на Київ. Загинув під обстрілом, рятуючи побратимів. Герой України. Посмертно.

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