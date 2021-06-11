"Французька весна" в Україні і саміт G7 у Британії – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 11 червня в Україні і за кордоном в одному місці

У п'ятницю, 11 червня, в Києві почнеться вже традиційний фестиваль "Французька весна в Україні", а в графстві Корнуолл у Великій Британії запланований саміт "Великої сімки" щодо економіки після пандемії.

Україна

9:00 – публічні консультації за проєктом закону "Про внесення змін до закону України "Про телебачення і радіомовлення" для забезпечення інформаційної безпеки населення в сфері відсічі збройної агресії Російської Федерації" (законопроєкт № 5546).

– публічні консультації за проєктом закону "Про внесення змін до закону України "Про телебачення і радіомовлення" для забезпечення інформаційної безпеки населення в сфері відсічі збройної агресії Російської Федерації" (законопроєкт № 5546). 11:00 – засідання Ради щодо державної підтримки кінематографії в онлайн-режимі (вул. Лаврська, 10).

– засідання Ради щодо державної підтримки кінематографії в онлайн-режимі (вул. Лаврська, 10). 11:00 – підготовче судове засідання за обвинуваченням шістьох осіб, зокрема двох екснардепів, у одержанні неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у здійсненні видобутку бурштину в Україні у Вищому антикорупційному суді.

– підготовче судове засідання за обвинуваченням шістьох осіб, зокрема двох екснардепів, у одержанні неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у здійсненні видобутку бурштину в Україні у Вищому антикорупційному суді. 12:00 – перше засідання Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Трансляція: Facebook .

– перше засідання Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Трансляція: Facebook . 12:00 – онлайн-конференція "Україна-Туркменістан" на платформі ZOOM.

– онлайн-конференція "Україна-Туркменістан" на платформі ZOOM. 12:45 – засідання у справі про викрадення і вбивство Василя Сергієнка в Подільському районному суді Києва (вул. Хорива, 21).

– засідання у справі про викрадення і вбивство Василя Сергієнка в Подільському районному суді Києва (вул. Хорива, 21). IІ Конференція з енергетичного права, організована Асоціацією правників України.

Останній день 33-ої Міжнародної агропромислової виставки "Агро-2021" (територія НК "Експоцентр України"(ВДНГ)).

Реклама

Київ

12:00 – онлайн-пресбрифінг Київського міського голови Віталія Кличка про поточну ситуацію в столиці. Трансляція: сайт КМДА, YouTube, Facebook.

– онлайн-пресбрифінг Київського міського голови Віталія Кличка про поточну ситуацію в столиці. Трансляція: сайт КМДА, YouTube, Facebook. 12:00 – обговорення Плану дій "Зелене місто": його бачення, стратегічних цілей і потенційних заходів на платформі ZOOM.

– обговорення Плану дій "Зелене місто": його бачення, стратегічних цілей і потенційних заходів на платформі ZOOM. 11:00 – 9-й Київський безпековий форум для молоді, цього року присвячений інтеграції України та країн нашого регіону в НАТО (готель "Фермонт", вул. Набережно-Хрещатицька, 1). Трансляція: YouTube, Facebook, сайт КБФ.

– 9-й Київський безпековий форум для молоді, цього року присвячений інтеграції України та країн нашого регіону в НАТО (готель "Фермонт", вул. Набережно-Хрещатицька, 1). Трансляція: YouTube, Facebook, сайт КБФ. 22:00 – у рамках фестивалю "Французька весна в Україні" (11-12 червня) на Софійській площі пройде вулична вистава "Я – мрія...". Програма усіх заходів.

Одеса

14:00 – виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики (пр-т Шевченка, 4).

– виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики (пр-т Шевченка, 4). 11:00 – відкриття нового центру підтримки підприємців "Дія.Бізнес" (вул. Грецька, 1а). Деталі на сайті Мінцифри.

– відкриття нового центру підтримки підприємців "Дія.Бізнес" (вул. Грецька, 1а). Деталі на сайті Мінцифри. 12:30 – розгляд справи Сергія Стерненка у Приморському районному суді. Запланований допит свідків (вул. Балківська, 33).

Виїзне засідання регіональних представників Конфедерації будівельників України.

Львів

11:00 – відкриття I Всеукраїнського Форуму судових експертів. Деталі – у Facebook.

– відкриття I Всеукраїнського Форуму судових експертів. Деталі – у Facebook. VIII Всеукраїнський форум місцевого самоврядування. Трансляції: YouTube. Детальна інформація.

Львівська область

Робоча поїздка голови Верховної Ради Дмитра Разумкова до Львівської області.

За кордоном

Реклама

Схіпхол, Нідерланди

Продовження судового засідання у кримінальному процесі над обвинувачуваними у справі про збитий авіалайнер рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній".

Корнуолл, Велика Британія

Саміт "Великої сімки". Лідери G7 обговорять відновлення економіки після пандемії. Як гості запрошені лідери Австралії, Індії, Південної Кореї і ПАР.

Німеччина

З'їзд партії "Зелені" для затвердження керівника партії Анналени Бербок кандидатом у канцлери.

Рим, Італія

Початок чемпіонату Європи з футболу (Євро-2020). Матч відкриття відбудеться між збірними Італії та Туреччини.

Париж, Франція

Міжнародне енергетичне агентство оприлюднить щомісячний огляд ринку нафти.