"Французька весна" в Україні і саміт G7 у Британії – анонси СЬОГОДНІ

У п'ятницю, 11 червня, в Києві почнеться вже традиційний фестиваль "Французька весна в Україні", а в графстві Корнуолл у Великій Британії запланований саміт "Великої сімки" щодо економіки після пандемії.
Україна
- 9:00 – публічні консультації за проєктом закону "Про внесення змін до закону України "Про телебачення і радіомовлення" для забезпечення інформаційної безпеки населення в сфері відсічі збройної агресії Російської Федерації" (законопроєкт № 5546).
- 11:00 – засідання Ради щодо державної підтримки кінематографії в онлайн-режимі (вул. Лаврська, 10).
- 11:00 – підготовче судове засідання за обвинуваченням шістьох осіб, зокрема двох екснардепів, у одержанні неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у здійсненні видобутку бурштину в Україні у Вищому антикорупційному суді.
- 12:00 – перше засідання Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Трансляція: Facebook .
- 12:00 – онлайн-конференція "Україна-Туркменістан" на платформі ZOOM.
- 12:45 – засідання у справі про викрадення і вбивство Василя Сергієнка в Подільському районному суді Києва (вул. Хорива, 21).
- IІ Конференція з енергетичного права, організована Асоціацією правників України.
- Останній день 33-ої Міжнародної агропромислової виставки "Агро-2021" (територія НК "Експоцентр України"(ВДНГ)).
Київ
- 12:00 – онлайн-пресбрифінг Київського міського голови Віталія Кличка про поточну ситуацію в столиці. Трансляція: сайт КМДА, YouTube, Facebook.
- 12:00 – обговорення Плану дій "Зелене місто": його бачення, стратегічних цілей і потенційних заходів на платформі ZOOM.
- 11:00 – 9-й Київський безпековий форум для молоді, цього року присвячений інтеграції України та країн нашого регіону в НАТО (готель "Фермонт", вул. Набережно-Хрещатицька, 1). Трансляція: YouTube, Facebook, сайт КБФ.
- 22:00 – у рамках фестивалю "Французька весна в Україні" (11-12 червня) на Софійській площі пройде вулична вистава "Я – мрія...". Програма усіх заходів.
Одеса
- 14:00 – виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики (пр-т Шевченка, 4).
- 11:00 – відкриття нового центру підтримки підприємців "Дія.Бізнес" (вул. Грецька, 1а). Деталі на сайті Мінцифри.
- 12:30 – розгляд справи Сергія Стерненка у Приморському районному суді. Запланований допит свідків (вул. Балківська, 33).
- Виїзне засідання регіональних представників Конфедерації будівельників України.
Львів
- 11:00 – відкриття I Всеукраїнського Форуму судових експертів. Деталі – у Facebook.
- VIII Всеукраїнський форум місцевого самоврядування. Трансляції: YouTube. Детальна інформація.
Львівська область
- Робоча поїздка голови Верховної Ради Дмитра Разумкова до Львівської області.
За кордоном
Схіпхол, Нідерланди
- Продовження судового засідання у кримінальному процесі над обвинувачуваними у справі про збитий авіалайнер рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній".
Корнуолл, Велика Британія
- Саміт "Великої сімки". Лідери G7 обговорять відновлення економіки після пандемії. Як гості запрошені лідери Австралії, Індії, Південної Кореї і ПАР.
Німеччина
- З'їзд партії "Зелені" для затвердження керівника партії Анналени Бербок кандидатом у канцлери.
Рим, Італія
- Початок чемпіонату Європи з футболу (Євро-2020). Матч відкриття відбудеться між збірними Італії та Туреччини.
Париж, Франція
- Міжнародне енергетичне агентство оприлюднить щомісячний огляд ринку нафти.