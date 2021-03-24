ФСБ в Криму тортурами вибила з журналіста зізнання у шпигунстві для України

Арештованого в окупованому Криму журналіста радіо "Свобода" Владислава Єсипенка два дні катували електрострумом. Про це повідомив український журналіст Антон Наумлюк із посиланням на власні джерела.

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Про перипетії справи у новинах "Сьогодні" розповідає Ельвіна Сеітбуллаєва.

Єсипенка затримали два тижні тому, коли він покладав квіти до пам'ятника Шевченку у Сімферополі. ФСБ звинувачує його у шпигунстві. Ми відстежуємо долю ув'язненого Єсипенка. І дізналися, що і досі до нього не пускають незалежного адвоката.

Відео: Сьогодні

Посилаючись на власні джерела у Сімферопольському СІЗО, головний редактор видання "Грати" Антон Наумлюк каже, що сталося це одразу після арешту:

"Йому на голову наділи певний предмет, туди підключали дроти і пускали струм, поступово збільшуючи напругу, коли біль ставав стерпнішим. Таким чином оперативники намагалися отримати зізнання. Зараз ми знаємо, він теж встиг сказати людині, що відмовляється від дачі всіх свідчень".

Своєї мети російські силовики певною мірою досягли, зазначає Наумлюк. З деякими звинуваченнями кримчанин нібито погодився: зізнався у шпигунстві на користь українських спецслужб.

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Українця показали на пропагандистському каналі, проте ховають від незалежних адвокатів. Еміль Курбедінов та Олексій Ладін підтвердили новинам "Сьогодні", що вже два тижні їм не дозволяють зустрітися з Єсипенком. Він, за словами російських силовиків, нібито відмовився від захисту.

Однак Ладін каже, що офіційних відмов захисники не бачили. А якщо такі відмови і є, то Владислав опинився від фізичним і психологічним тиском.

Утім, адвокатесою за розподілом стала колишня журналістка. Віолетту Сінеглазову не вперше призначають вести сфабриковані справи проти українців, яких звинувачують у нібито шпигунстві та диверсіях. Тож фактично вона представляє інтереси ФСБ, а не підзахисних, кажуть кримські правозахисники.

Керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник розповідає:

"Вона – елемент системи ФСБ з примусу до тих зізнань, які потрібні ФСБ. По суті, йде на угоду зі слідством. Це її головна роль і приховувати інформацію про тортури. Ця людина також має відношення і вона пов’язана з тортуарами. Вона як адвокат може захистити людину від цього, але не робить. По суті, ми говоримо про співучасть у тортурах проти громадян України".

Владислав Єсипенко – не перший, кому"шиють" справу про шпигунство у Криму. Уже 15 чоловік позбавлені волі. Тож правозахисники називають це репресіями проти українців на окупованому півострові.

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