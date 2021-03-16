ФСБ в окупованому Криму затримала нового українського "шпигуна" (фото і відео)

Федеральна служба безпеки РФ затримала в окупованому Криму росіянина, котрий нібито збирав інформацію для українських спецслужб.

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Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ РФ.

Повідомляється, що ФСБ провела оперативно-розшукові заходи і припинила розвідувально-підривну діяльність в інтересах українських спецслужб громадянина РФ Єсипенка В'ячеслава Леонідовича.

Відео: ФСБ РФ

За даними спецслужби, росіянин здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об'єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей в Криму.

У ФСБ запевняють, що в автомобілі Єсипенка було виявлено предмет з зовнішніми ознаками саморобного вибухового пристрою. Однак ні фото ні відео його не наводять.

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Вячеслав Єсипенко

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"Зі слів затриманого Єсипенка, інформацію він збирав в інтересах спецслужб України за завданням офіцера діючого резерву 8-го відділу 5-го департаменту СЗР України полковника Кравчука В.А., а саморобний вибуховий пристрій, за його рекомендацією, зберігав в автомобілі для забезпечення власної безпеки", – стверджують в ФСБ.

Судячи з усього, на лихі наміри затриманого мали вказувати вилучений у нього туристичний ніж у пластмасовому чохлі, дешевенький кнопковий телефон, смартфон із запасним акумулятором, зарядний шнур від прикурювача в авто, сувенірні прапорці України та Євросоюзу, залізний ломик до гаком і папірець з якимись карлючками.

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У спецслужбі кажуть, що Єсипенко був затриманий з метою виключення проведення підривних акцій в інтересах українських спецслужб. Зараз стосовно затриманого порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, російські спецслужби не перший раз рапортують про затримання українських "шпигунів" в Криму. Так, в липні-2020 в Севастополі ФСБ затримала російського військовослужбовця, який нібито співпрацював з українською розвідкою.

У листопаді-2019 в Севастополі ФСБ затримала росіянку, яка нібито збирала секретні військові відомості за завданням української розвідки.

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