Гаджети для кожного: підсумки новорічного розіграшу в MyCredit

Новорічні мрії збуваються! У популярному сервісі онлайн-кредитування MyCredit підвели підсумки акції "Smart-ялинка бажань" і розіграли корисні гаджети: робот-пилосос, смартфони, планшет та головний приз — 43-дюймовий телевізор Samsung.

З 10 грудня 2020 по 20 січня 2021 року нові та постійні користувачі MyCredit перевіряли свою уважність: шукали на інтерактивній ялинці промокоди та подарунки. Промокодами, що дають миттєві знижки до 85% на онлайн-кредит, можна було скористатися відразу, а для участі в розіграші цінних призів потрібно заповнити призначену для користувача анкету. За час акції на сайті та в мобільному додатку MyCredit залишили понад 200 тисяч заявок!

21 січня у прямому ефірі Instagram відбувся довгоочікуваний розіграш. Серед користувачів, які виконали всі умови, рандомно вибрали щасливчиків, які отримали класні подарунки:

бездротові навушники;

смарт-ваги;

електрощітку;

електрочайник;

робот-пилосос;

портативну колонку;

планшет;

смартфони Xiaomi;

телевізор Samsung діагоналлю 43 дюйми.

"MyCredit не тільки надає гроші до зарплати на прозорих умовах, але й регулярно розігрує цінні призи, — зазначає директор з маркетингу Серафима Нехода. — У новорічні свята нам хотілося подякувати постійним клієнтам за лояльність, і, можливо, виконати чиїсь новорічні бажання. Судячи з отриманого відгуку, все вдалося".

Нагадаємо, MyCredit — сервіс швидкого кредитування, де в режимі онлайн можна оформити позику до 15 000 грн на карту будь-якого банку. За чотири роки роботи компанія кілька разів удостоїлася звання "Кращий сервіс онлайн-кредитування" за версією PaySpace Magazine і Finance.ua, а також увійшла у ТОП-3 найнадійніших українських МФО.

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