Газ для авто: як на заправках перевіряють якість палива – репортаж

Перевірка проб скрапленого газу відбувається за 15 параметрами і займає за часом більше години

За п'ять років споживання скрапленого газу в Україні на автотранспорті зросла майже вдвічі і в 2020 році перевищило позначку в два мільйони тонн. Це майже 20% від загальнонаціонального споживання пального. Щоб з'ясувати, яким за якістю газом заправляють на українських АЗС, кореспондент сайту "Сегодня" відвідав газонаповнювальну станцію (ГНС) у Львівській області.

"СЕКРЕТНИЙ ОБ'ЄКТ"

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Станція компанії ОККО знаходиться недалеко від міста Золочів і трохи нагадує секретний об'єкт – її площа 4,5 гектара. На території діють суворі правила з техніки безпеки.

ДПС ввели в експлуатацію в 2018 році, побудувавши на місці колишньої нафтобази. У резервуарному парку можна зберігати 2000 кубометрів зрідженого газу. Тут знаходяться 20 підземних ємностей, кожна розрахована на 100 кубометрів газу.

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На території ГНС облаштовані залізнична естакада для прийому чотирьох вагона-цистерн і автомобільна естакада з системою автоматичного наливу, яка може паралельно обслуговувати чотири газовоза зі швидкістю заповнення цистерни в 1,5-2 години. ДПС обладнана одними залізничним і чотирма автомобільними вагами.

"Коли до нас заїжджає чотири цистерни з газом, то процес його зливу в сховища займає шість годин. Всі чотири цистерни зливаються одночасно. В основному імпортуємо з Білорусі", – розповідає сайту "Сегодня" Степан Пелех, головний інженер нафтобазового господарства ОККО.

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На газонаповнювальної станції досягнута повна автоматизація всіх процесів – це виключає вплив людського фактора.

Тут існує сім ступенів захисту: рівнеміри в резервуарах, датчики нижнього і верхнього рівнів, датчики тиску, електромагнітні манометри, запобіжні клапани і сигналізатори загазованості. А територію від блискавок захищають 10 високих громовідводів.

"СЕРЦЕ" СТАНЦІЇ

Після невеликої екскурсії по території нам показали "серце ДПС" – її лабораторію, де перевіряється якість газу для автомобілів.

Вона обладнана контрольно-вимірювальними приладами, які закуповували у світових виробників. Наприклад, хроматографом, який визначає фракційний склад із великою точністю, стендами для визначення вмісту води і сірководню, а також термостатичною лазнею для визначення корозійної стійкості по методу мідної пластини. Пластини, до речі, регулярно змінюють.

Проби палива відбираються з кожної цистерни і газовоза. Перевірка проб скрапленого газу відбувається по 15 параметрам. Аналіз у лабораторії робиться протягом години, вміст води визначається за 1,5 години.

До речі, на ДПС встановлено блок очищення автогазу від сірки (Шість резервуарів по чотири кубічних метра кожен), адже сірка і сірководень загрожують довкіллю токсичними викидами, а автомобілю – псуванням металевих і гумових деталей, забрудненням трубопроводів, каталізаторів та інших елементів паливної системи. Все це загрожує зайвими витратами пального.

За нормативами сірководню в автомобільному газі взагалі не повинно бути, а вміст сірки допускається на рівні не вище, ніж 50 мг/кг.

Всього в мережі ОККО діють 15 стаціонарних і чотири мобільних лабораторії контролю якості нафтопродуктів. До кінця року компанія планує запустити ще одну мобільну лабораторію, яка курсуватиме між АЗК мережі і на території комплексу додатково перевіряти якість скрапленого газу.

НОВУ ДПС БУДУЮТЬ ПІД КИЄВОМ

Концерн веде будівництво ще однієї ДПС. Вона з'явиться в Броварах під Києвом. Нині там йдуть будівельно-монтажні роботи.

"Броварська ДПС відрізнятимуться від Золочівської. Вона набагато більшими. Будівництво цієї станції складається з трьох етапів", – розповідає Степан Пелех.

В першу чергу ДПС в Броварах заплановано інвестувати до трьох мільйонів доларів. Станом на сьогодні готовність об'єкту близько 60%.