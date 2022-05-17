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ДБР накрило завод російського олігарха під Києвом: з'явились фото і відео

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17 травня, 15:42
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На підприємстві пройшли обшуки, відкрито справу про фінансування збройної агресії проти України
ДБР прийшло з обшуком на будівельнийц завод російського олігарха
ДБР прийшло з обшуком на будівельнийц завод російського олігарха / Фото: Колаж: Сьогодні

Державне бюро розслідувань виявило в Київській області підприємство з виготовлення будівельних матеріалів, підконтрольне російському олігарху, колишньому члену Ради Федерації РФ Андрію Молчанову.

Як повідомляє пресслужба ДБР, отриманий українським підприємством прибуток спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті до так званої материнської компанії з РФ.

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"Російська комерційна структура є великим платником податків на території країни-агресора. Тож отриманими коштами від українського товариства сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта, фінансувався її силовий блок й оборонно-промисловий комплекс під час агресії проти нашої держави", – зазначили у відомстві.

Працівники ДБР провели комплекс слідчих дій, обшуки проходили за місцем проживання директора та бухгалтерів, в офісних приміщеннях та на промислових об'єктів підприємства, пов'язаного з російським капіталом.

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Триває досудове слідство за ч. 4 ст. 110-2 ("Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України") та ч. 3 ст. 436-2 ("Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників") Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Хто такий Андрій Молчанов

Андрій Молчанов народився 24 вересня 1971 року в Ленінграді, 1993 року закінчив економічний факультет Санкт-Петербурзького державного університету, 1998 року – Російську академію державної служби.

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У 1993 році Молчанов заснував одну з найбільших будівельних компаній Росії "Групу ЛСР".

У 2011 році бізнесмен став сенатором – був обраний до Ради Федерації РФ, але в 2013 році достроково залишив свою посаду.

Молчанов належить до найбагатших людей РФ. У 2017 році він посідав 73-тє місце серед російських бізнесменів зі статком 1,3 млрд доларів.

у 2018 році Міністерство фінансів США внесло компанію Молчанова до "кремлівського списку" – переліку суб’єктів (фізичних та юридичних осіб), безпосередньо наближених до президента РФ Володимира Путіна.

Андрій Молчанов
Андрій Молчанов

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