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ДБР відкриє справу про можливу держзраду Зеленського: несподіване рішення суду

22 липня 2021 15:15

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Раніше у Держбюро розслідувань надійшло звернення про можливе порушення закону президентом і його оточенням, ось тільки справу так і не відкрили

Зеленського чекають проблеми?

Зеленського чекають проблеми? / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження за фактом можливого скоєння президентом Володимиром Зеленським та його оточенням державної зради. Про це повідомляє Суспільне.

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Йдеться про розслідування зриву операції із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер". Раніше у ДБР звернулася група осіб з проханням почати розслідування з цього питання, однак правоохоронці не відкрили провадження. У зв'язку з цим заявники звернулися до суду.

"Ми будемо розглядати скаргу на бездіяльність слідчого ДБР, яка полягає в тому, що в порядку, передбачено статтею 214, слідчий не вніс відомості до реєстру досудових розслідувань і відповідно не розпочав розслідування", – заявив перед засіданням суду адвокат Ігор Волошин.

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Дмитро Разумков (по центру). Фото: facebook.com/sluganarodu.official

В результаті вимогу позивачів було задоволено.

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"уддя прийняв рішення зобов'язати ДБР вчинити так, як передбачає українське законодавство, а саме: заяву про вчинення кримінального правопорушення за статтю 112 "державна зрада" зареєструвати і внести в Єдиний реєстр досудових розслідувань" , – розповів один з позивачів, екс-нардеп Андрій Тетерук.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно ДБР відкрило справу проти суддів Верховного Суду через скасування указу Зеленського щодо Тупицького. Слідчі зажадали ряд документів, що стосуються розгляду справи Зеленський – Тупицький.

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