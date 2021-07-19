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ДБР відкрило справу через скасування указу Зеленського щодо Тупицького – ЗМІ

19 липня 2021 15:18

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Слідчі вимагаюрть від Верховного Суду ряд документів, що стосуються розгляду справи Зеленського-Тупицького

У Зеленського з Тупицьким нове протистояння

У Зеленського з Тупицьким нове протистояння

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження, в якому перевіряє законність рішення Верховної Суду (ВС) про скасування указу президента Володимира Зеленського щодо ексголови Конституційного Суду Олександра Тупицького.

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Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Виданню стало відомо, що провадження було відкрито 15 липня (на наступний день після рішення ВС) під № 62021000000000603. У ДБР кваліфікували це ч.2 ст.364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків).

ДБР попросило Касаційний адміністративний суд ВС надати слідству до 21 липня завірену копію справи №9901/96/21, рішення колегії суддів щодо Тупицького, а також журнали судових засідань у цій справі.

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Також суд повинен буде надати ДБР дані автоматизованої системи документообігу КАС ВС про рух документів справи і розподіл позову, копії записів технічної системи, яка фіксувала хід судового засідання.

Старший слідчий ДБР Кирило Петрухін у своєму листі до суду зазначив, що це питання знаходиться на посиленому відомчому контроль з боку керівництва ДБР.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Офіс президента готує відповідь на рішення суду щодо Тупицького. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк вважає, що насправді рішення Верховного Суду направлено проти конкретних законів про очищення Вищої ради правосуддя і про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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