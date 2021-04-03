Державна зрада: ДБР відкрило кримінальне провадження проти Медведчука і Козака

Медведчук допустив ряд висловлювань, які можна трактувати як держзраду

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про державну зраду проти Віктора Медведчука і Тараса Козака

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Таку інформацію отримав Олексій Гончаренко від Офісу генпрокурора у відповідь на заяву про скоєння дій Медведчуком і Козаком, що підпадають під статтю 111 Кримінального Кодексу України (державна зрада), повідомив нардеп в Telegram.

"Мою заяву долучили до матеріалів кримінального провадження, яке уже ведеться Державним бюро розслідувань. Нагадаю, моя заява стосується висловлювань Медведчука (в тому числі у поєднанні з діями, вчиненими його однопартійцем Тарасом Козаком) у інтерв’ю російському пропагандиському телеканалу RT. Там Медведчук коментував питання, які стосувалися введення санкцій РНБО щодо Козака, а також анулювання ліцензій 112, ZIK та NewsOne. Тоді він допустив ряд висловлювань, які можна трактувати як державну зраду", – йдеться в повідомленні.

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Раніше ми повідомляли, що СБУ провела обшуки в організації "Український вибір", лідером якої є Медведчук. Представників організації підозрюють у сприянні 2014 року проведенню псевдореферендуму і "виборів" в окупованому Криму.

Також нагадаємо, соратник Медведчука зізнався в закликах до виходу Криму зі складу України.

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