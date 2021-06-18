ДБР проводить обшуки в будинку екс-ректора Ісаєнка (фото)

Правоохоронці принесли судову ухвалу – мають перевірити чи не переховується екс-ректор НАУ від слідства

У будинку Ісаєнка проходять обшуки / Фото: колаж "Сегодня"

У п'ятницю, 18 червня, ДБР прийшло з обшуками до екс-ректора НАУ Володимира Ісаєнка.

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Про це повідомляє "Сегодня".

Попередньо відомо, що правоохоронці принесли судову ухвалу в якій сказано, що вони мають перевірити чи не переховується Ісаєнко від слідства.

Помічник Ісаєнка кореспондентам "Сегодня" повідомив, що ректор вдома, але хто до нього прийшов не знає.

Реклама Фото: Анастасія Середа, "Сегодня"

Нагадаємо, Ісаєнко звільнили з посади ректора НАУ в жовтні минулого року. Контракт з ним був розірваний достроково через порушення його умов, а також з причини кримінального переслідування за корупцію.

Зазначимо, що згідно з даними сайту МВС, Ісаєнко знаходиться в розшуку з 23 лютого 2021 року. Його звинувачують в грубому порушенні трудового законодавства та незаконному звільненні співробітників (ч. 1 ст. 172). Працівники через суд домоглися відновлення на посадах, а університет виплатив постраждалим суму в розмірі 893 686,63 грн.

Фото: Анастасія Середа, "Сегодня"

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Також його звинувачують в організації схеми корупційного зарахування в НАУ іноземних студентів, закупівлю непрацюючих літаків і придбанні для особистих потреб автомобіля за бюджетні гроші університету.

Загалом, щодо Ісаєнка і його екс-проректорів відкрито 8 кримінальних проваджень. Два з них розслідує ДБР.

Фото: Анастасія Середа, "Сегодня"

Раніше ми повідомляли, що Державне бюро розслідувань 3 червня порушило кримінальне провадження проти народного депутата від партії "Слуга народу" Олега Семінського. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, а саме – привласнення частини прибутку газовидобувної компанії "Нафтогазвидобування" в період перебування на посаді голови правління компанії.