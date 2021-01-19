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ДБР повідомило про підозру голові КСУ Тупицькому

19 січня, 13:40

Віталій Семченко Віталій Семченко

Суддю підозрюють у дачі завідомо неправдивих показань

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому.

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Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Суддю підозрюють у дачі завідомо неправдивих показань, штучному створенні доказів і підкупі свідка (ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України).

"Цей суддя продовжує прибувати на робоче місце, перешкоджати установленню істини у кримінальному провадженні, наданню його підлеглими документів на запити органу досудового розслідування та явці осіб за повістками слідчого", – сказано в повідомленні.

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У ДБР також стверджують, що Тупицький після отримання підозри "імітує її невручення, неотримання статусу підозрюваного, відвідуючи робоче місце".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 29 грудня президент Володимир Зеленський відсторонив голову КСУ Тупицького на два місяці від виконання обов'язків судді у зв'язку з кримінальним провадженням, в якому той фігурує. На це в Конституційному Суді заявили, що указ президента є неконституційним.

Сьогодні вранці охорона не пропустила Тупицького на роботу. Сам голова КСУ заявив, що це протиправне втручання в його діяльність і перешкоджання виконанню ним своїх службових обов'язків.

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КСУ тупицкий підозра ДБР
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