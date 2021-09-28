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СЬОГОДНІ Новини України

Де буде тепло, а де будуть заморозки: синоптик дала прогноз погоди до кінця тижня

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
28 вересня, 18:10
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На українців чекає не тільки нічне похолодання, а й денні заморозки
Суцільний антициклон: прогноз погоди до кінця тижня. Колаж: "Сьогодні"
Суцільний антициклон: прогноз погоди до кінця тижня. Колаж: "Сьогодні"

Ночі в Україні залишаються холодними — тому що антициклон з північних районів, де +3 +9 градусів. Така погода залишиться до кінця тижня, включаючи вихідні — сухою та свіжою. Вітер очікується Південно-Східний і Східний, помірний.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

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В Україні 29-го вересня теплою очікується погода на Півдні та Заході, максимально протягом дня +14 +19 градусів.
А найхолодніше буде на Півночі та на Північному сході, +10 +14 градусів. У Центрі та на Сході +12 +17 градусів.

Найтеплішими обіцяють бути: Одеська, Чернівецька, Закарпатська області та Крим.

Найхолодніше буде в: Сумської, Чернігівської, Київської, Полтавської, Харківської та Луганської області.

"Дощі завтра Україні не загрожують, хіба лише в Криму трохи зволожить повітря кілька крапель", – написала Діденко.

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У Києві середа передбачається з нічними +4 +7 градусів і денними +10 +13 градусів. Такою погода залишиться до кінця тижня, включаючи вихідні — сухою та свіжою.

В Україну йдуть заморозки

Раніше ми повідомляли, що в ночі 30 вересня і 1-3 жовтня в Україні, крім більшості західних областей та узбережжя морів, очікуються заморозки I рівня небезпеки.

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У гідрометцентрі також заявили, що заморозки в повітрі будуть і в північно-східних областях 0-3 °C з ІІ рівнем небезпеки.

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