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Де краще зробити лазерну корекцію?

4 лютого, 08:00

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Експерт Катерина Ковригіна відповідає на це та інші питання, що цікавлять киян

"Я вважаю некоректним відповідати на таке прямолінійне питання, оскільки існує конфлікт інтересів для пацієнта, тому що я є експертом із перевірки якості медичної послуги. Але звичайно я можу підкреслити і більш компетентно оцінити переваги саме місця своєї роботи – "Британського офтальмологічного центру", – каже експерт Ковригіна Катерина Ігорівна. Вона розповіла сайту "Сьогодні" про особливості роботи клініки.

Яке обладнання використовується?

"У 2021 році цілком оновлено 3D обладнання для проведення лазерної корекції зору, встановлено новітнє обладнання та програмне забезпечення, наша робота стала більш точною та досконалою, – розповідає Катерина Ковригіна. – Це загальне правило в "Британському центрі" – постійна заміна обладнання, яке застаріло морально і є практично новим, на найдосконаліше від топвиробників".

Як працює центр в умовах пандемії?

"З метою підвищення безпеки для здоров'я пацієнта в умовах пандемії COVID-19 у нас в клініці замкнутий цикл лікування, – пояснює експерт "Британського офтальмологічного центру". – Всі необхідні аналізи для проведення найскладніших операцій і кваліфікований огляд терапевта можливий у самій клініці, тому немає необхідності відвідувати для здачі аналізів, необхідних для операції, поліклініку за місцем проживання, і мати небажаний зайвий контакт із можливо інфікованими людьми. У тому числі й обов'язковий тест на COVID-19 ми проводимо всім пацієнтам клініки. Погодьтеся, це важливо для молодих і вікових груп – дотримання ретельних заходів збереження здоров'я наших пацієнтів", – підкреслила Катерина Ковригіна.

Які переваги центру в плані ціни?

"Застосування всіх методик лазерної корекції зору преміального класу – за єдиною ціною, без доплат за складність лазерної корекції, за кількість збираних діоптрій, наявність астигматизму, при цьому із гарантією прекрасного прогнозованого результату – це, без сумніву, є перевагою для пацієнтів", – каже Катерина Ковригіна. Експерт уточнила: "У клініці повністю відмовилися від застосування застарілих методик лазерних корекцій, таких як ФРК. Для формування стромального клаптя не застосовується фентосекундний лазер".

Чи виконуєте ви естетичну пластику обличчя?

"У 2021 році у нас під керівництвом чудового, дуже відомого фахівця, відзначеного багатьма престижними нагородами за професіоналізм Оксани Грошевої почав повноцінну роботу відділ естетичної пластики на обличчі в області очей, – розповідає Катерина Ковригіна. – Оксана Грошева дуже відома і в Україні як фахівець, який проводить процедури лазерної корекції у складних випадках, наприклад, пілотам. Тепер її унікальні можливості знайшли застосування і в лінії "Бьюті" Британського офтальмологічного центру на додаток до її тонкої і багатогранної роботи з пацієнтами".

"Приємно, коли наша велика і дружна команда працює в унісон заради отримання кращого результату по зору для наших пацієнтів, – підводить підсумок експерт "Британського офтальмологічного центру" Катерина Ковригіна. – Тому відповідь на ваше запитання проста: вибір клініки завжди за пацієнтом. Ми лише намагаємося бути кращими, оцінку щодня ставлять нам не за навчальною партою. Ми пропонуємо все краще, що є у сучасній офтальмології, і радіємо з кожним пацієнтом, який отримав відмінний зір, адже світ вартий того, аби бачити його на власні очі".

Детальніше про можливості клініки – EYES.UA.

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