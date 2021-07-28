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Пиріжки з хробаками та чебуреки з туалетним душком: як не стати жертвою небезпечного фастфуда

28 липня 2021 18:55

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук

Сумнівний сервіс на зупинках без дозвільних документів залишається особливістю України.

Колаж "Сегодня"

Колаж "Сегодня"

Сумнівний сервіс на зупинках без дозвільних документів залишається особливістю України. Колишньому сумчанину, якій вже п'ять років мешкає в Ірландії, а зараз подорожує Україною, довелось скуштувати булочку з хробаками. Такий небезпечний фастфуд він купив на зупинці у Пирятині, хоча планував перекусити сосискою в тісті.

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Про це йдеться в сюжеті Олеся Боровика і Олександра Олексієнка новин "Сьогодні".

"Мені здалося, що в середині макарони. Я подумав, чому сосиска з макаронами. Я надломив і не мог повірити. Ці були опариші, чи хробаки! Вони не рухалися. Мабуть після мікроволновки", – згадує Олег.

Незвичайну страву Олег придбав, коли разом з дружиною їхав в аеропорт Бориспіль. По дорогі вони зупинилася в Пирятині і на зупинці замовили каву з місцевою випічкою.

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Таких точок багато в українських містах. Наприклад, в Києві смажать чебуреки прямо біля туалету.
Продавчиня Галина переконує, що її товар свіженький, а за 10 років роботу тут має багато постійних клієнтів. І ніяких документів у Галини немає ні на пекарню, ні на її продукцію.

"На кожному місці реалізації має бути супровідний документ. Чебуреки, біляші, растягаї, пиріжки з м’ясом, лівером… повинні зберігатися при температурі від 3 до 6 градусів не більше трех годин", – розповідає Тетяна Лубенська, начальниця Управління безпечності харчових продуктів
Держпродспоживслужби в Сумській області.

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В законі "Про захист прав споживачів" зазначено, що на кожній точці реалізації продукції повинні бути:

  • довідки з назвою продукту, складу і наявності алергену в цьому;
  • довідка із датою та часом виробництва продукції;
  • на етикетках, упаковці або в інших документах на продукті мусить бути вказаний строк його придатності.

"Продаж товарів, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативно-правових актів, а також товарів, строк придатності яких минув, забороняється", сказано в законі.

Нагадаємо, що на початку липня мешканка Херсону придбала в магазині ковбасу з хробаками.

А рік тому в Україну завезли апельсини з безхребетними в середині.

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