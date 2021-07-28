Пиріжки з хробаками та чебуреки з туалетним душком: як не стати жертвою небезпечного фастфуда

Колаж "Сегодня"
Сумнівний сервіс на зупинках без дозвільних документів залишається особливістю України. Колишньому сумчанину, якій вже п'ять років мешкає в Ірландії, а зараз подорожує Україною, довелось скуштувати булочку з хробаками. Такий небезпечний фастфуд він купив на зупинці у Пирятині, хоча планував перекусити сосискою в тісті.
Про це йдеться в сюжеті Олеся Боровика і Олександра Олексієнка новин "Сьогодні".
"Мені здалося, що в середині макарони. Я подумав, чому сосиска з макаронами. Я надломив і не мог повірити. Ці були опариші, чи хробаки! Вони не рухалися. Мабуть після мікроволновки", – згадує Олег.
Незвичайну страву Олег придбав, коли разом з дружиною їхав в аеропорт Бориспіль. По дорогі вони зупинилася в Пирятині і на зупинці замовили каву з місцевою випічкою.
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Таких точок багато в українських містах. Наприклад, в Києві смажать чебуреки прямо біля туалету.
Продавчиня Галина переконує, що її товар свіженький, а за 10 років роботу тут має багато постійних клієнтів. І ніяких документів у Галини немає ні на пекарню, ні на її продукцію.
"На кожному місці реалізації має бути супровідний документ. Чебуреки, біляші, растягаї, пиріжки з м’ясом, лівером… повинні зберігатися при температурі від 3 до 6 градусів не більше трех годин", – розповідає Тетяна Лубенська, начальниця Управління безпечності харчових продуктів
Держпродспоживслужби в Сумській області.
В законі "Про захист прав споживачів" зазначено, що на кожній точці реалізації продукції повинні бути:
- довідки з назвою продукту, складу і наявності алергену в цьому;
- довідка із датою та часом виробництва продукції;
- на етикетках, упаковці або в інших документах на продукті мусить бути вказаний строк його придатності.
"Продаж товарів, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативно-правових актів, а також товарів, строк придатності яких минув, забороняється", сказано в законі.
Нагадаємо, що на початку липня мешканка Херсону придбала в магазині ковбасу з хробаками.
А рік тому в Україну завезли апельсини з безхребетними в середині.