Де на День Незалежності чекати дощу: синоптик дала святковий прогноз

Завтра в Україні буде дуже приємна тепла погода і ніяких дощів. А ось на День Незалежності пощастить не всім – в деяких регіонах будуть дощі з грозами.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
22 серпня протягом дня очікується 22-27 градусів, хіба що на сході і півдні до +28.
Дощі завтра малоймовірні, переважатиме суха погода, лише в західних областях може трохи покрапати.
У Києві завтра буде сухо, сонячно і тепло, 23-24 градуси.
На День Прапора, 23 серпня, температура повітря істотно не зміниться. Хіба що в західній частині країни стане більше дощів.
Погода на День Незалежності
24 серпня дощі та грози можливі періодично в західних і північних областях України та у Вінницькій області. Решта території буде належати сухій погоді.
На заході температура повітря буде невисокою, 17-22 градуси, на значній частині території України очікується 25-29 градусів.
Як відзначатимемо 30-річчя незалежності
- Цього року Україна відзначає 30-річчя своєї незалежності. Президент Володимир Зеленський обіцяв українцям, що свято буде грандіозним.
- 24 серпня відбудеться великий військовий парад за участю українських та іноземних військових. Будуть всі види військ, які захищають Україну на землі, в повітрі і воді. Заходи пройдуть не тільки у Києві, а й в Одесі.
- Також протягом дня буде багато різних заходів, а ввечері на НСК "Олімпійський" пройде великий святковий концерт за участі українських зірок, а "цвяхом" програми стане знаменитий італійський оперний співак Андреа Бочеллі.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Київ і передмістя накрила сильна буря. Жителі столиці, Ірпеня, Немішаєвого і Гостомеля повідомляли про пилові бурі і сильні грози, а від потужного вітру трясло будинки та кренило дерева.
У Хмельницькому через негоду були затоплені вулиці, а сильний вітер валив дерева.
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