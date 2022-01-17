Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🛬 Порошенко повертається ☢ Аварія на "Стиролі" ⚽ Звільнення Шевченка 😡 Кібернапад на Україну
СЬОГОДНІ Новини України

Де шукати бомбосховища у різних містах України – карта

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 січня, 16:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Тільки у столиці 3687 цокольних та підвальних приміщень для схову
В Україні багато бомбосховищ. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні багато бомбосховищ. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні вже кілька тижнів стоїть тема про можливе вторгнення Росії в нашу країну. У такому разі завжди необхідно знати, де у вашому місті знаходяться бомбосховища.

Сайт "Сьогодні" зібрав список адрес бомбосховищ у великих містах України.

Реклама

Київ

Кількість укриттів у столиці

  • 3687 цокольних та підвальних приміщень;
  • 409 підземних паркінгів;
  • 272 підземні переходи;
  • 47 підземних приміщень метрополітену;
  • 514 сховищ.

Одеса

На інтерактивній карті позначено укриття для населення міста у разі надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру. Це захисні споруди, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди підземного простору, які можуть бути використані для укриття населення.

Реклама

Львів

Дніпро

Амур-Нижньодніпровський район

Соборний район

Реклама

Центральний район

Новокодацький район

Індустріальний район

Самарський район

Шевченківський район

Чечеловський район

Харків

У Харкові бомбосховища, підвали та льохи нанесли на інтерактивну карту міста. Наразі у Харкові всі укриття розділили на три види: це укриття на території підприємств – понад 300, споруди подвійного призначення (наприклад, метро, паркування або підземний перехід) – понад 100, а також підвали та цокольні поверхи будинків – близько 4500.

Карту можна знайти на сайті "Геопортал Харкова", обравши відповідний каталог даних.

Карту можна знайти на сайті "Геопортал Харкова"

Загроза вторгнення РФ

В Україні все частіше говорять про те, що РФ може розпочати вторгнення в Україну та широкомасштабну війну. Зокрема, тема стала актуальною після таких інцидентів:

  • Вночі з 13 на 14 січня провели масову кібератаку на вебсайти державних структур України. Загалом постраждали близько 70 сайтів. Влада вже заявила, що за цим може стояти РФ. За допомогою кібератаки країна-агресор хоче посіяти хаос серед українців та дестабілізувати ситуацію.
  • 14 січня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що РФ намагається знайти привід для нападу на Україну за допомогою провокацій та диверсій, щоб потім звинуватити у всьому Київ та розпочати військову операцію.
  • Після цього, 15 січня, у Горлівці на хімзаводі "Стирол" стався витік аміаку. Розвідка вважає, що це може бути приводом для вторгнення Росії.
    "Викликана діями російських окупантів техногенна катастрофа може бути використана для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин", – йдеться у повідомленні розвідки Міноборони.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров В аеропорту "Київ" зустрічають Порошенка – він виступає перед прихильниками Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Свято закінчилося. У Києві розбирають головну ялинку країни – репортаж (фото, відео) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Купатимемося на морозі? Яка погода буде на Водохреще Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
17 січня. Мухаммед Алі. Рівно 80 років тому народився Касіус Клей – американський боксер, один із найвидатніших світових спортсменів, відомий як Мухаммед Алі…
На зустріч із героєм!
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

55 088

захворіло за тиждень в Україні

+96%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.95

Російський рубль (₽)

0.3643

Євро (€)

31.99

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти