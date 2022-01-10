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Де в Україні найбільше засніжило – синоптики показали карту

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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10 січня, 12:31
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У більшості областей України випав сніг – синоптики назвали регіони, де найбільше опадів
В Україні пройшов снігопад
В Україні пройшов снігопад / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні після погіршення погоди випало до 60 см снігу. Найбільше замело столицю, Житомирську та Чернігівську області, а також західні регіони.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Синоптики уточнили, що сніг приніс до України циклон.

Скільки снігу випало в Україні. Карта Укргідрометцентру

Де найбільше снігу?

  • Вершина Пожижевська у Закарпатській області – 59 см снігу;
  • Ужгород – 39 см;
  • Селятин Чернівецької області – 18 см;
  • Київ – 15 см;
  • Олевськ Житомирської області – 14 см;
  • Остер – 14 см;
  • Житомир – 13 см;
  • Біла Церква – 10 см;
  • Рівне – 10 см;
  • Тернопіль – 10 см.

Снігопад у столиці

У КМДА відзвітувала, що з вечора 9 січня на вулицях Києва працюють 345 одиниць спецтехніки та 330 працівників у складі 52 бригад з ручного прибирання.

Через негоду у столиці почалися збої у роботі громадського транспорту. Затримується рух тролейбусів №5, 7, 8, 17 вулицею Володимирською у напрямку вулиці Смілянської з технічних причин.

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За прогнозом синоптиків, після снігопадів у столиці очікується різке зниження температури. Вночі позначки термометрів сягатимуть -15 градусів.

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