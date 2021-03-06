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Погода на 8 березня – де в Україні випаде сніг

6 березня, 05:43

Олександр Панченко Олександр Панченко

Негода прийде в центральні та східні області

Хоча за календарем весна, днями – свято 8 березня, але зима не поспішає йти. Восьмого березня весну побачать жителі не всіх регіонів, сніг і дощ зіпсують свято .

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Сайт "Сьогодні" розібрався, в яких областях святковий день виявиться по-весняному теплим і сонячним, в яких – похмурим. Для цього ми використовували узагальнені дані відомих погодних сайтів.

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Захід

Синоптики відносять до західного регіону Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку, Хмельницьку і Закарпатську області. Так ось, 8 березня погода у всіх областях очікується прохолодна, але сонячна, з мінливою хмарністю. Вночі на заході країни буде зима: ясне небо і заморозки до -2 градусів. А вдень сонце прогріє повітря до + 2-4 градусів. На Закарпатті вночі буде холодніше, до -4 градусів, а вдень тепліше, до +6 градусів. Опадів не очікується.

Північ

Північні області – Волинь, Рівненщина, Чернігівщина, Житомирщина, Київщина і Сумщина. Але погода тут не відрізнятиметься від західних областей ні за хмарністю, ні за температурою. Очікуються такі ж нічні морози, до -2 градусів, а вдень мінлива хмарність та невеликий "плюс" – 1-3 градуси тепла. Але це все ж північ, тому місцями можливий невеликий дощик з символічними сніжинками, які тієї ж миті розтануть.

Схід

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Схід, як відомо, справа тонка. І за кількістю областей теж – їх усього три: Донецька, Дніпропетровська та Харківська. Тут 8 березня температура повітря така ж, як на заході і півночі країни: вночі 1-3 градуси морозу, вдень 2-4 градуси тепла. Але жителям всіх трьох областей цього дня знадобляться парасольки і непромокаюче взуття. Синоптики обіцяють тут дощ з мокрим снігом як вдень, так і вночі.

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Центр

"Центрових" областей в Україні чотири: Вінницька, Черкаська, Кіровоградська та Полтавська. Погода тут очікується така ж, як на сході України: похмуро, дощ з мокрим снігом. Температура вночі 1-3 градуси морозу, вдень 2-4 градуси тепла.

Південь

Південні області: від Одеської до Дніпропетровської, через Миколаївську, Херсонську та Запорізьку. Плюс тимчасово окупований Росією Крим. У цих регіонах погода буде по справжньому весняною: мінлива хмарність, вдень до +10 градусів тепла. Нічних морозів не очікується, максимум 0 градусів. Не пощастить лише жителям Дніпропетровщини: як і північніших сусідів, регіон накриє дощ з мокрим снігом, вдень 1-3 градуси морозу, вдень 2-4 градуси тепла.

Київ

У столиці погода буде такою ж, як в області, хіба що з поправкою на мегаполіс, де, як відомо, на 3-5 градусів тепліше, ніж у чистому полі. Тому в Києві нічні морози можливі хіба що на околицях міста, а в центральних районах нічна температура утримається вище нуля. Вдень у столиці 2-3 градуси тепла. При мінливій хмарності можливий невеликий дощик з символічним снігом.

Але для киян у нас є ще один прогноз. Народний синоптик Леонід Горбань на прохання сайту "Сегодня" розрахував ексклюзивний прогноз на 8 Березня тільки для Києва. Його вердикт: нічних морозів не буде, опадів теж, мінлива хмарність, вдень 3-4 градуси тепла.

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погода температура дощ зима сніг прогноз синоптики 8 Березня морози сніг з дощем Леонид Горбань

Джерело: Сьогодні

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