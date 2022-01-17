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Де в Україні поринути у ополонку на Водохреще – адреси

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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17 січня, 17:29
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На локаціях організують підхід до води, а також на місцях чергуватимуть рятувальники та медики
Рятувальники стверджують, що у крижаній воді заборонено купатися без підготовки / Колаж "Сьогодні"
Рятувальники стверджують, що у крижаній воді заборонено купатися без підготовки / Колаж "Сьогодні"

У середу 19 січня українці відзначатимуть народно-християнський свято Водохреще. Традиційно воно супроводжується купаннями в ополонці.Спеціально до свята в містах обладнають кілька купалень із освяченою водою, де всі охочі зможуть безпечно викупатися.

Сайт "Сьогодні" зібрав інформацію про те, де можна буде купатися на Водохреще у різних містах України.

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Дніпро

У Дніпровській міськраді обрали 4 локації, де можна буде зануритися:

  • Парк Сагайдак;
  • Монастирський острів;
  • Придніпровський парк;
  • Озеро на Червоному Камені.

На всіх місцях організують підходи до води, а також установлять намети для обігріву. На локаціях чергуватимуть рятувальники.

Також поринути в Водохреще можна буде в комплексі Bartolomeo Best River Resort. Цього дня там організують арт-програму, виступ діджея та будуть локації з вуличною їжею та напоями. Вхід вільний з 07:00.

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Поринути можна і на території культурно-етнографічного центру "Січ". Усіх бажаючих запрошують на 11:00, у цей час пройде спільна молитва. Вхід безкоштовний.

Львів

Для святкування у місті обладнали три локації, де гості та жителі міста зможуть зануритися:

  • парк "Горіховий гай" на вул. Володимира Великого;
  • парк "Погулянка" на вул. Вахняніна;
  • озеро у місті Винники, яке знаходиться у підпорядкуванні Львівської міськради.

На всіх місцях також будуть рятувальники.

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Одеса

Традиційно місця для святкового занурення будуть на міських пляжах. Основні заходи відбуватимуться на пляжі "Ланжерон", який готують до свята. На місці постійно чергуватимуть рятувальники та водолази.

Також традиційно купання організовують на пляжах:

  • 16 станція Великого фонтану;
  • Лузанівка.

Купання пройде з 08:00 до 20:00.

Харків

Пірнути на свято можна у джерелі у Саржиному Яру. Ця локація є найпопулярнішою у місті. Вхід безкоштовний. Служба пройде з 09.00 до 14.00.

Також традиційно можна буде пірнути в джерело Олексіїв. Це джерело одне з найстаріших у місті. Вхід також безкоштовний, а служба пройде з 11:00 до 16:00.

У ополонці в екопарку Фельдмана 19 січня проведуть крещенська церемонія освячення води. Також можна зануритися в хрещенську ополонку, яка розташована в Тріозер'ї. Вхід безкоштовний.

Запоріжжя

У місті буде всього два місця для купання та освячення води на Водохреще: Центральний та Правобережний пляжі.

Під час свята на місці чергуватимуть рятувальні та медичні служби.

Поради від рятувальників

Рятувальники нагадують, що заборонено купатися у крижаній воді без підготовки Також потрібно пам'ятати кілька правил для безпечного занурення у воду:

  • купатися в присутності медиків та рятувальників,
  • після купання розігрітися та випити гарячого чаю,
  • перебувати у воді можна лише 10 секунд,
  • не можна пити алкоголь перед зануренням,
  • вибирати водойму з безпечним спуском.

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