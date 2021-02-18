Міністра Степанова готують до відставки за провал вакцинації проти COVID-19

Вакцини немає, але активні переговори про її замовлення Україна веде ще з травня. А сама вакцинація має початися сьогодні-завтра, якщо вірити словам міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Востаннє міністр обіцяв почати вакцинацію вже цього тижня – до 22 лютого.

Хронологія обіцянок

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Українці мали би отримати вакцину проти COVID-19 чи не найпершими в світі. Ще з червня міністр охорони здоров’я запевняв усіх, що переговори йдуть із усіма провідними виробниками.

"Нам важливо, щоб Україна була однією з перших країн, де буде застосована відповідна вакцина, яка пройде всі клінічні випробування до цього", – заявив Максим Степанов ще в червні.

З цього моменту обіцянка за обіцянкою неслися як снігова куля. У грудні Велика Британія стала першою країною, яка почала вакцинацію, і далі країна за країною розгортали вакцинацію. І ось на середину лютого Україна на мапі Європі – це біла пляма, оскільки ми чи не єдина країна, де досі немає вакцини.

Заради справедливості зазначимо, в Молдові і в Грузії теж іще немає вакцини. Там так само чекають безкоштовних вакцин для бідних країн від фонду COVAX.

15 лютого – день, який мав все змінити. Саме цю дату в МОЗ назвав днем поставки вакцини і розгортання вакцинації. Україна не отримала вакцину вчасно нібито через технічні і бюрократичні причини. Тепер вакцину чекаємо "до кінця тижня" – до 22 лютого.

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Чому Україна так і не отримала вакцину першою?

Вакцина могла бути в Україні раніше.

У зриві переговорів щодо закупівлі вакцин звинувачують самого Максима Степанова. На початку січня гендиректор держпідприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов звинуватив міністра у втручанні в закупки.

Ба більше, в ДП сумніваються, чи МОЗ взагалі проводив якісь переговори з виробниками вакцин із травня. Бо міністерство лише 10 грудня уповноважило ДП на закупівлю вакцин проти COVID-19.

"Ті країни, які влітку почали вести перемовини щодо закупівлі вакцин, уже в кінці грудня 2020-го – на початку січня 2021-го почали вакцинування своїх громадян. Якби Україна дійсно розпочала перемовини в травні, нині ми точно мали мати вакцини. 9 місяців більш ніж достатньо для проведення перемовин та оформлення замовлення, тим більше, що на цю закупівлю не поширюється дія ЗУ "Про публічні закупівлі". Для більшості країн період контрактування виробників вакцин від початку переговорів до замовлення становив від кількох тижнів до трьох місяців", – заявили в "Медичних закупівлях України".

Практично в середині грудня держпідприємство почало виходити на виробників вакцин, які вже були на ІІ/ІІІ фазі випробувань. І на 18 грудня з кількома виробниками вівся діалог щодо укладання договорів про поставку якнайшвидше.

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Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Але раптом міністр неправомірно доручає працювати з виробниками виключно через МОЗ.

"Вступати у конфронтацію зі Степановим щодо його зловживанням службовим становищем означало, що громадяни України отримають доступ до вакцини із запізненням у щонайменше два місяці. Тож, виконуючи усне доручення міністра, в наступні дні ми надіслали в МОЗ наші пропозиції правок до договорів про закупівлю вакцини з кількома постачальниками на погодження, як того вимагав Степанов. Станом на ранок 28 грудня ми отримали відповідь та зелене світло лише по одному. З ним і був укладений договір. Міністр, по суті, сам визначив постачальника. За моєю інформацією, Україна могла отримати ціну щонайменше на 1 дол. США нижчу від фінальної, якби ДП вело переговори самостійно, створивши конкурентний тиск на постачальника. Станом на сьогодні ми дійсно могли мати вже два контракти, а не один, за двома різними вакцинами", – пояснив Жумаділов.

Пізніше і в українському представництві Pfizer заявили, що Україна могла би мати вакцину набагато раніше, якби уклала договір ще влітку, як це зробили уряди інших країн. Наразівакцина Pfizer лише проходить реєстрацію в Україні.

Тепер міністру загрожують перевірки НАБУ і відставка

"Сьогодні зранку Міністерство охорони здоров'я отримало від Національного антикорупційного бюро вимогу про надання інформації про всі перемовини з виробниками вакцин проти COVID-19…", – почав свій брифінг 16 лютого міністр Максим Степанов.

НАБУ справді розслідує можливе зловживання при закупівлі китайської вакцини. Попередня правова кваліфікація: зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

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Підставою стала відповідна заява генерального директора ДП "Медзакупівлі", повідомили у пресслужбі НАБУ. У межах розслідування детективи НАБУ перевірять наявність чи відсутність ознак складу кримінального правопорушення.

/ Фото: Минздрав

Міністр відхрещується від звинувачень. Каже, що проти нього ведеться інформаційна війна, а наслідки цих "нападок" будуть стосуватися всіх українців. За словами міністра, Україна вже втрачає довіру виробників вакцин.

"Це суто вирішення вузькополітичних речей, які вони (автори заяви) поставили собі за мету. Мова йде про спробу зриву вакцинальної кампанії в Україні. Це в свою чергу веде до однієї вакцини, яку нам наполегливо пропонують – це Sputnik V. Моя позиція однозначна – не допустити в Україну російську вакцину. Українці повинні вакцинуватися безпечними вакцинами", – відреагував на розслідування міністр.

Крім НАБУ на Степанова косо дивляться в Раді. В "Слузі народу" почали говорити про відставку міністра, якщо він проводить вакцинацію.

Якщо кампанія не стартує до встановленого терміну, то нардепи піднімуть питання звільнення глави відомства, заявив Данило Гетманцев, народний депутат від партії "Слуга народу".

"А що нам ще залишається? Поміняємо на ту людину, яка буде вчасно виконувати все те, що вона сама на себе брала. Якщо посадовець щось обіцяє, то він безперечно мусить це виконувати", – сказав політик.

Постанову про відставку Степанова в Раді підготували ще влітку, каже Ольга Стефанишина, народний депутат від партії "Голос" та заступник міністра охорони здоров’я у 2018-2019 рр.

"Майже сто народних депутатів її підписали ще тоді. Я знаю, що кожного дня депутатів, які хочуть відставки Степанова, стає більше. Особливо, коли ми бачимо провал за провалом – це стосується і тестування, і підготовки лікарень, і кисню в лікарнях, а тепер вакцинація", – прокоментувала Ольга Стефанишина.

Нагадаємо, в Україні на реєстрації перебувають вже три вакцини від коронавірусу. Це вакцины Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Pfizer.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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