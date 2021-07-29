"Генеральська мафія" або сигнал Заходу – чому Зеленський проводить чистку в керівництві ЗСУ

Президент Зеленський проводить чистку кадрів в керівництві ЗСУ. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський продовжує здійснювати перестановки в секторі національної безпеки і оборони. Після ротацій в МВС, СБУ та звільнення головнокомандувача ЗСУглава держави змінив начальника Генерального штабу Збройних сил України та командувача Об'єднаними силами, звільнив командувача Десантно-штурмовими військами ЗСУ і призначив нового заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Сайт "Сьогодні" з'ясував, з чим пов'язана інтенсивна чистка кадрів і до чого готується президент.

Перестановка кадрів

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У середу, 28 липня, Володимир Зеленський підписав одразу кілька указів:

про звільнення глави Генштабу Сергія Корнійчука і призначення на його посаду Сергія Шаптали;

про відставку командувача Об'єднаними силами Володимира Кравченка та призначення на цю посаду Олександра Павлюка;

про зняття з посади командувача Десантно-штурмовими військами ЗСУ Євгена Мойсюка. Його наступника президент ще не призначив;

про призначення Олега Сінайка заступником глави Служби зовнішньої розвідки.

Зеленський підписав укази про перестановки в ЗСУ / Фото: Офис Президента Украины

Зачистка "генеральській мафії"

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов пов'язує нові відставки з зачисткою команди звільненого раніше головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.

"Екс-начальник Генштабу Сергій Корнійчук був людиною Хомчака і ключовою фігурою в його оточенні. Можна сказати, що головком його виростив і привів на керівну посаду. Решта звільнені також були в команді Хомчака. Я її називаю" генеральська мафія ", – говорить експерт.

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За його словами, найближчим часом в ЗСУ почнеться низка написання рапортів на звільнення.

"Можливо, ми про це не почуємо, але впевнений, будуть звільнені всі офіцери, які мали відношення до Хомчак і до генеральських схемами", – говорить він.

Екс-керівник Генштабу Сергій Корнійчук був людиною Хомчака, каже військовий експерт Жданов / Фото: Wikipedia

Експерт зазначає, що Офіс президента бере ЗСУ під жорсткий контроль.

"Керованість військовими силами через Хомчака було проблемою. Тотальна зміна керівництва повинна припинити саботаж і конфлікти з Міністерством оборони через переділ сфер впливу в "військовому бізнесі" і права розпоряджатися бюджетними коштами, а також поліпшити просування військової реформи, якої від України чекають західні партнери ", – пояснює Жданов.

Реклама Олег Жданов: команду Хомчака я називаю "генеральскою мафією" / Фото: Facebook

Контрабанда і "злив" секретної інформації

Що стосується звільнення командувача Об'єднаними силами Володимира Кравченка, експерт зазначає, що до керівництва ООС також є питання. За словами Жданова, мова йде про контрабанду через лінію розмежування. А можливо, навіть про "сливах" секретної інформації Росії, стверджує Жданов.

"Зараз в Болгарії проходять навчання військ НАТО. Україна до них не допустили, натякнувши, що важлива внутрішня інформація про навчання Альянсу в Чорному морі якимось чином одразу ж з'являлася в Кремлі. Аналогічні випадки відбувалися і в зоні ООС", – говорить Жданов.

До командуючего ОС Володимира Кравченка є питання, відмічає Жданов / Фото: Wikipedia

У Мережі поповзли чутки про військовий переворот

Тим часом користувачі соцмереж почали поширювати чутки, що керівництво ЗСУ було звільнено з-за побоювань з стосовно можливої організації в Україні військового перевороту. Мовляв, генерали, призначені при Порошенко, готували путч.

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Однак військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський упевнений, що дані чутки абсолютно безпідставні.

"Переворот неможливий з політичних і технічних причин. В Україні немає такої касти військових, яка взяла б на себе відповідальність за переворот ", – пояснює він.

Сергій Грабський: Військовий переворот в Україні неможливий / Фото: Facebook

З експертом погоджується і політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов .

"В Україні немає традицій організовувати перевороти. Це фейки на рівні марення ", – упевнений він.

Через колишнього керівництва лав ЗСУ покинули професіонали

У той же час полковник Грабський зазначає, що до колишнього глави Генштабу Корнійчуку, як і до головнокомандувача ЗСУ Хомчак, було багато претензій з боку підлеглих через внутрішні розпоряджень.

"Офіцерів навантажили зайвої паперової роботою, через яку вони не могли займатися бойовою підготовкою особового складу. Постійні складання різних звітів, рапортів, графіків та іншого демотивована військовослужбовців, в результаті чого багато професійні фахівці покинули ряди збройних сил. В армії почав відбуватися серйозний відтік кадрів. Можливо, нове керівництво змінить ситуацію і поверне в ЗСУ тлумачних офіцерів ", – говорить Грабський.

Зміцнення обороноздатності через зовнішньої загрози

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, екс-глава Штабу АТО, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що зміна керівництва ЗСУ відбувається через погрози безпеки.

"Напружена ситуація в світі і агресія Росії змушують підсилювати оборону нашої країни. Хомчака перевели в РНБО, де він зможе зміцнити позиції військових. У ЗСУ також призначили професійних генералів з досвідом ведення бойових дій ", – говорить він.

Ігор Романенко: Зміна керівництва ЗСУ відбувається через погрози безпеці / Фото: Facebook

Звільнення напередодні параду – сигнал Заходу

Вадим Карасьов також переконаний, що в Україні відбувається зміцнення армії. При цьому політолог звернув увагу, що зміна керівництва ЗСУ сталася напередодні військового параду на честь 30-річчя незалежності України.

"Україна підходить до моменту істини з міжнародними партнерами і розуміє, що в разі будь-якого нападу на нашу країну Захід нас підтримає, але не захистить. Значить, нам треба посилювати обороноздатність самим. Парад, який прийматимуть нові керівники ЗСУ, продемонструє, що у нас сильна армія з молодими бойовими командирами. Це дуже важливий момент. Парад – 24 серпня, а 30-го – зустріч Зеленського з Байденом. Таким чином ми покажемо, що Україна знаходиться не в позі прохача, а в позиції сильного політичного гравця ", – пояснює Карасьов.

Політолог Вадим Карасьов: Парад з новим керівництвом ЗСУ – це сигнал Західу. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Як повідомляли новини "Сьогодні", 15 липня Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. На наступний день депутати проголосували за призначення главою МВС Дениса Монастирського .

23 липня Володимир Зеленський звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка і призначив на цю посаду Олександра Литвиненко .

26 липня Володимир Зеленський підписав вісім указів про кадрових зміни в СБУ . Він звільнив заступників голови відомства Руслана Баранецького і Василя Малюка, начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Олексія Корнійчука, а також підвищив до першого заступника глави СБУ Сергія Андрущенко.

На наступний день президент звільнив головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака і призначив на цю посаду Валерія Залужного. Хомчак став першим заступником секретаря РНБО замість звільненого Михайла Коваля.

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