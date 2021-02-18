Геннадій Труханов: "Італійські архітектори повертаються до Одеси"

Для тих, хто знайомий з історією Одеси, не є відкриттям той факт, що місто будували видатні італійські архітектори. Архітектурні перлини міста, такі як Потьомкінські сходи, Воронцовський палац, будівля старої купецької біржі (нині Одеська мерія), палац графині О. С. Потоцької (Одеський художній музей) – творіння великого Франческо Боффо. Авторами інших знаменитих пам'яток архітектури були Георгис Торрічеллі, Олександр Бернардацці, Франсиско і Джованні Фраполли, Франциско Моранді.

Майже через 200 років італійці знову повернуться до Одеси, але тепер уже в якості консультантів із проблематики збереження і розвитку зовнішнього вигляду Південної столиці.

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Новий дорадчий орган із питань урбаністики, архітектури та реставрації пам'яток архітектури буде створено при міському голові Одеси. Як повідомили в пресслужбі міськради, його очолить директор департаменту архітектури та дизайну Генуезького університету професор Ніколо Касідду.

Про це йшла мова на онлайн-нараді, яка відбулася за сприяння радника мера міста і "амбасадора" Одеси в Італії Аттіліо Малліані, який разом з колишнім консульським кореспондентом посольства Італії Еспозіто Вінченцо володіє одеською фірмою "РОСС ІНВЕСТ", а до 2019 року був співвласником клубу "Опера Престиж" на вулиці Посмітного.

"В ході наради відбулося обговорення механізму двосторонньої взаємодії в умовах карантинних обмежень, – зазначається в повідомленні мерії. – В ході діалогу було зазначено, що історія створення нашого міста представляє великий інтерес для вивчення, особливо творіння італійських майстрів. Професор Ніколо Касідду зазначив, що проєкт буде носити не тільки архітектурно-будівельний, але освітній характер: студенти старших курсів бакалаврату та магістратури Генуезького університету будуть залучені до вивчення культурного та архітектурної спадщини Одеси та розробки ідей щодо розвитку громадських просторів нашого міста".

"Ні для кого не секрет, що шедеври архітектури історичної частини Одеси здебільшого будувалися італійськими архітекторами. І сьогодні ми продовжуємо традиції наших предків-засновників, залучаючи італійських фахівців до збереження і відродження архітектурної та культурної спадщини, а також розвитку громадського простору. На онлайн-нараді з нашими італійськими партнерами обговорили механізм взаємодії в умовах карантину. Після визначення об'єктів і їх черговості нами буде надано в Геную весь необхідний пакет документів і архівні матеріали для підготовки рекомендацій", – написав на своїй сторінці в Фейсбук мер Одеси Геннадій Труханов.

Слід зазначити, що Одесу і Геную пов'язують тісні побратимські зв'язки ще з 1972 року.

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