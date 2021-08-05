Генпрокуратура розсекретить матеріали справи про Іловайську трагедію – Венедіктова

Розсекречені матеріали опублікують на сайті Генпрокурора / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 5 серпня, в Офісі Генерального прокурора України прийняли рішення розсекретити матеріали кримінального провадження про організацію та проведення бойових дій в районі Іловайська влітку 2014 року.

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Про це Генпрокурор Ірина Венедіктова написала у Facebook.

"Розслідування Іловайських подій триває по двом напрямам: організація вторгнення з боку РФ та віроломне вбивство українських військових, а також перевірка обставин можливого недбалого ставлення до військової служби військовими службовими особами з числа керівництва антитерористичною операцією", – написала вона.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

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За її словами, під час слідства допитано понад 900 потерпілих і свідків, вилучено, оглянуто та досліджено понад 1600 бойових документів. Обсяг матеріалів кримінального провадження – понад 300 томів, з яких понад 70 із грифом обмеженого доступу.

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Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

"Ми прийняли рішення про необхідність розсекречення матеріалів кримінального провадження щодо організації та проведення бойових дій в районі міста Іловайська. Службою безпеки України вже скеровано відповідні клопотання про розсекречення документів до Генерального штабу ЗС України та інших органів для прийняття відповідних рішень", – заявила Венедіктова.

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Наразі фахівці працюють над удосконаленням офіційного вебсайту офісу генерального прокурора, де розмістять спеціальний розділ присвячений Іловайським подіям.

Вона нагадала, що наразі повідомлено про підозру першому заступнику начальника генерального штабу ЗС РФ та колишньому начальнику головного управління генерального штабу ЗС РФ, який наразі є заступником міністра оборони РФ. Також до кримінальної відповідальності притягнуто ще двох російських генералів.

Їм повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Реклама Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Також, наразі у провадженні проведено дві комісійні військові судові експертизи. До них залучили більше 20 провідних військових фахівців та експертів, а також провели понад 500 судово-медичних експертиз.

"Робота триває як на національному, так і на міжнародному рівнях. Матеріали щодо вчинення воєнних злочинів передано також до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду", - написала Венедіктова.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Раніше ми повідомляли, що Україна найближчим часом передасть до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі ще один пакет доказів вчинення російськими військовими злочинів, зокрема, нові факти щодо Іловайського котла.

Нагадаємо, раніше ветеран спецназу полковник Рафаель Люкманов розповів в інтерв'ю сайту "Сьогодні", що під час планування операції під Іловайськом у серпні 2014 року українськекомандування допустило низку прорахунків, які призвели до оточення і поразки частин ЗСУ та добровольчих батальйонів.