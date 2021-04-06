Русский
$ 27,94
32,86
  1. Новини України

Генсек НАТО висловив Зеленському підтримку на тлі ескалації на Донбасі

6 квітня, 13:04

Віталій Семченко Віталій Семченко

У НАТО серйозно стурбовані військовими діями Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським заявив про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку Альянсу.

Реклама

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Я подзвонив президенту Зеленському, щоб висловити серйозну стурбованість військовими діями Росії в Україні і навколо неї і триваючими порушеннями режиму припинення вогню", – написав генсек.

Столтенберг підкреслив, що Альянс "твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", а також як і раніше прихильний тісній співпраці з нашою країною.

"Ми прагнемо до реформування нашої армії і оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни в Донбасі. ПДЧ для України стане справжнім сигналом для РФ", –відповів у Twitter президент Зеленський.

Реклама

Під час телефонної бесіди глава держави поінформував Столтенберга про стягування Росією військ до кордонів України, а також підвищення їх готовності до наступальних дій.

"Останні тижні ми спостерігаємо дуже небезпечну тенденцію до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ і кількості загиблих українських захисників", – підкреслив Зеленський.

В тренді
Скоро вийдуть з "червоної зони": у трьох областях поліпшилася ситуація з COVID-19

Президент також закликав членів Альянсу приділяти більше уваги питанням безпеки в Чорному морі і посилювати свою військову присутність в регіоні.

"Така постійна присутність має стати потужним чинником для стримування Росії, яка продовжує масштабну мілітаризацію регіону і перешкоджає торговому судноплавству", – зазначив він.

Реклама

Як повідомлялося раніше, міністр оборони США Ллойд Остін під час телефонної розмови зі своїм українським колегою Андрієм Тараном запевнив, що в разі ескалації російської агресії його держава підтримає Україну.

Крім того, 5 квітня в офіційному акаунті НАТО в Twitter опублікували пост українською, в якому Україну назвали цінним партнером Альянсу"з розширеними можливостями".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

НАТО Донбас Володимир Зеленський Йенс Столтенберг
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там забороненоУкраїна
В Україну повертається сніг: синоптик розповіла, де буде сипати
В Україну повертається сніг: синоптик розповіла, де буде сипатиУкраїна
"Гола" фотосесія на балконі в Дубаї: серед заарештованих – українкиІнші країни
Реструктуризація валютних кредитів – долар перетворюється на гривню за добу: подробиці
Реструктуризація валютних кредитів – долар перетворюється на гривню за добу: подробиціЕкономіка
"Це неприпустимо": у Зеленського відреагували на провал зі спецперепустками у КиєвіВлада
Коли пацієнт з COVID-19 найбільш заразний: лікарка-інфекціоністка дала відповідь
Коли пацієнт з COVID-19 найбільш заразний: лікарка-інфекціоністка дала відповідьУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти