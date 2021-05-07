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Геращенко виклав фото кота Вінстона, який "мало не зірвав" прямий ефір

7 травня, 17:53

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Заступник Авакова розповів, на честь якої знаменитої людини він дав ім'я своєму улюбленцеві

Колаж "Сьогодні"

Колаж "Сьогодні"

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко показав фото свого домашнього улюбленця, який вліз в кадр у прямому ефірі під час інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

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Його фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, коту 2,5 року.

"Вчора наш скарб, кіт Вінстон, а точніше його хвіст, випадково став зіркою екрану. Під час мого включення на каналі "Україна 24" він у своїй звичайній невимушеній манері забрався до мене на стіл за своєю звичною порцією уваги", – написав він.

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Геращенко називає свого кота аристократом і дав йому ім'я на честь британського прем'єр-міністра Вінстона Черчилля.

Нагадаємо, у Києві гроза мишей кіт Чівас дослужився до звання майора.

Також раніше ми публікували відео, як віддана кішка всю ніч просиділа в очікуванні відеозв'язку з господарем.

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