Німеччина змінила правила в'їзду для українців – що треба знати

На інтерактивній карті МЗС можна переглянути зміни

Для українців запровадили нові правила в'їзду до Німеччини. Фото: колаж "Сьогодні"

З неділі, 9 січня, Німеччина змінила правила в'їзду до країни для українців.

Про це стало відомо на інтерактивній карті МЗС.

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Нові правила в'їзду до Німеччини

З 9 січня в'їзд до країни дозволяється за умови надання одного з таких документів:

підтвердження повного курсу вакцинації;

негативний ПЛР-тест (за 48 годин);

тест на антиген (за 48 годин);

сертифікат про одужання.

Для українців змінилися правила в'їзду до Німеччини. Фото: Турпром

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Куди можна поїхати?

Список країн, до яких дозволено в'їзд, постійно змінюється. Рекомендуємо до початку поїздки за кордон (навіть якщо ви придбали туристичну путівку або тур) перевіряти умови, аби уникнути ускладнень на кордоні.

Актуальна інформація про правила в'їзду для громадян України в різні країни світу доступна на порталі МЗС: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

МЗС України оновлює інформацію про обмеження і вимоги на онлайн-карті цього ресурсу.

Насправді попри заборону в’їзду у певну країну можуть бути передбачені винятки для категорій громадян. Немає уніфікованого для усіх країн списку винятків.

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Перевірити категорії громадян, яким попри заборону можна потрапити у конкретну країну, можна на порталі МЗС за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/ у розділі "Інтерактивна мапа світу".

Що робити, якщо після прильоту виявили коронавірус?

У разі появи симптомів респіраторного захворювання, характерних для COVID-19, слід невідкладно звертатися до медичних закладів країни перебування для проведення тестування та, у разі підтвердження, визначення необхідного курсу лікування.

Відповідно до чинних протиепідемічних вимог, встановлених практично в кожній країні світу, у разі виявлення у вас COVID-19, проходження самоізоляції є обов’язковим.

Тому слід дотримуватися вказівок компетентних органів країни перебування та в жодному випадку не порушувати встановлений карантинний режим та самовільно не залишати місця ізоляції.

Чи обов’язково йти на самоізоляцію після прибуття в іншу країну?

У кожній країні діють свої правила. Рекомендуємо детально ознайомитися з відповідними інструкціями на порталі МЗС https://tripadvisor.mfa.gov.ua/, у тому числі в рубриці "Особливості по країні" в розділі "Режим в’їзду для громадян України".

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