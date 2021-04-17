Герой війни на Донбасі чи вбивця у Флориді? Добровольцю загрожує страта в США

На батьківщині Крейга Ленга звинуватили в озброєному розбої та убивстві двох людей

Американському добровольцю Крейгу Ленгу, який воював на Донбасі на боці України, на батьківщині загрожує смертна кара за подвійне вбивство. Сполучені Штати вимагають від України видати Ленга.

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За кілька днів до можливої екстрадиції Ленга воєнкор новин "Сьогодні" Олександр Махов взяв ексклюзивне інтерв’ю у нього. Чи вважає той себе винним? Це перша велика розмова Ленга з українським журналістом.

Відео: Сьогодні

Крейг живе у Києві разом із дружиною та однорічним сином. Заробляє приватними уроками англійської. На нозі у нього – електронний браслет. Ленгу заборонено залишати столицю, поки розглядається справа про екстрадицію.

"Я можу вийти з дому, прогулятися на вулицю. Але не можу залишати межі Києва. Мені потрібно постійно заряджати цей пристрій. Вони завжди знають, де я перебуваю", – розповідає ветеран АТО.

Крейг Ленг прослужив у американській армії шість років – до 2014-го. Воював у Афганістані та Іраку. До України вперше прибув навесні 2015-го і одразу добровольцем поїхав на Донбас. Рік потому уклав контракт зі Збройними силами.

Учасниця бойових дій Олена Білозерська провела з американцем в окопах кілька місяців. Каже, що той був дисциплінований, спокійний, неконфліктний. Виконував всі накази і був нормальним адекватним бійцем.

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Загалом на Донбасі Ленг із перервами провів близько року, а 2016 року звільнився з лав Збройних сил України. 2019 року Крейга Ленга затримали в Україні за запитом Інтерполу. Виявилося, що в Америці його звинувачують у подвійному вбивстві. Ось про що йдеться в матеріалах американського слідства:

"9 квітня 2018 року у місті Флорида (США) Ленг та Цвіфельгофер вчинили збройне пограбування 53-річного чоловіка та його дружини і вбили їх із вогнепальної зброї".

Ми попросили Крейга пояснити, що він робив у Флориді 2018 року.

"На жаль, через тривалі судові процеси в США я не можу говорити про події у Флориді. Але я вважаю себе невинним. 2018 року я працював на декількох роботах, зокрема, допомагав своїй матері з реконструкцією будинку", – каже Ленг.

В Америці Крейгу загрожує смертна кара. США подали запит на його екстрадицію, Україна погодилась його видати, але адвокати оскаржили рішення. Справа Ленга дійшла до Європейського суду з прав людини, який заборонив екстрадицію.

"Це рішення блокує на міжнародному урівні виконання рішення Генпрокуратури видавати Крейга. Європейський суд контролює це провадження і заборонив Україні вчиняти будь-які дії", – пояснює адвокат Крейга Дмитро Моргун.

Захисник припускає, що в США Ленга можуть судити ще й за участь у війні на Донбасі. В Америці його вважають екстремістом.

Директорка "Глобального проєкту проти ненависті й екстремізму" Гайді Байрік розповідає:

"З американської точки зору те, що ми знаємо про Крейга Ленга тут, – це його стосунки з іншими екстремістами та злочинна діяльність, особливо причетність до вбивства подружньої пари у Флориді".

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Зовсім протилежну думку має колишній командир Ленга, командир підрозділу "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі:

"Всіх перевіряла тоді Служба безпеки України и перевіряла ще раз поліція. Правоохоронні структури до вступу на контракт зі Збройних сил перевіряли цих людей. На той момент він не скоював жодного злочину".

Заборона на екстрадицію Ленга діє до 20 квітня. Сам Крейг сподівається що його не видадуть, і він залишиться в Україні. Адже тут у нього – дружина й син, а в серпні родина очікує на народження другої дитини.

Нагадаємо, у грудні 2019 Апеляційний суд Вінниці дозволив перевести Ленга під домашній арешт з моменту прийняття рішення, незважаючи на що адміністрація СІЗО відмовилася його звільнити.

Також писалося, що на початку червня 2019Верховна Рада спростила надання громадянства "легіонерам", які воювали на Донбасі. Вони можуть також отримати і посвідку на проживання.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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