"Героям слава". Аваков підтримав збірну України патріотичним фото

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтримав збірну України після скандального рішення Європейського футбольного союзу про заборону гасла "Героям слава!" на українській формі.
Відповідне фото він опублікував у Facebook.
Глава МВС приєднався до "флешмобу" інших політиків і простих українців, які виступили проти рішення УЄФА.
Як повідомляли новини "Сьогодні", 10 червня УЄФА зажадав прибрати "Героям слава" з форми збірної України для Євро-2020 і залишити "Слава Україні!". Організація також пояснила, чому раптом "Героям слава!" на формі збірної України виявилося поза законом.
Тим часом в мережі показали нову форму збірної "путінської Росії", в яку повинні б бути одягнені російські футболісти на цьогорічному чемпіонаті Європи. Якби Росія теж оновила дизайн форми своєї збірної, то на ній би могли "красуватися" згадки про війну в Україні і Грузії.
Всі подробиці в спецтемі Скандал з новою формою збірної України