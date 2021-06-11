"Героям слава". Аваков підтримав збірну України патріотичним фото

Глава МВС приєднався до флешмобу інших політиків і простих українців, які виступили проти рішення УЄФА

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтримав збірну України після скандального рішення Європейського футбольного союзу про заборону гасла "Героям слава!" на українській формі.

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Відповідне фото він опублікував у Facebook.

Глава МВС приєднався до "флешмобу" інших політиків і простих українців, які виступили проти рішення УЄФА.

Аваков теж проти рішення УЄФА. Фото: Facebook

Як повідомляли новини "Сьогодні", 10 червня УЄФА зажадав прибрати "Героям слава" з форми збірної України для Євро-2020 і залишити "Слава Україні!". Організація також пояснила, чому раптом "Героям слава!" на формі збірної України виявилося поза законом.

Тим часом в мережі показали нову форму збірної "путінської Росії", в яку повинні б бути одягнені російські футболісти на цьогорічному чемпіонаті Європи. Якби Росія теж оновила дизайн форми своєї збірної, то на ній би могли "красуватися" згадки про війну в Україні і Грузії.

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Всі подробиці в спецтемі Скандал з новою формою збірної України