ДПА у формі ЗНО-2022. Ми зібрали все, що потрібно знати про тестування та реєстрацію

Українським учням доведеться пройти ЗНО з кількох предметів, щоб одночасно отримати й оцінку за ДПА

Що потрібно знати абітурієнтам про ЗНО-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

1 лютого в Україні почалася реєстрація на ЗНО-2022. Хоча обов'язкових предметів для вступу до вишів цього року немає, деякі доведеться складати у будь-якому разі. Частину тестів зарахують як державну підсумкову атестацію.

"Сьогодні" зібрали все, що потрібно знати випускникам та батькам.

Реклама

Скласти державну підсумкову атестацію (ДПА) у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) за обов'язковими предметами повинні випускники шкіл, а також студенти профтехучилищ та коледжів, які цього року здобувають повну середню освіту.

Які іспити потрібно складати:

українська мова або українська мова та література (для ДПА зараховується лише частина тесту з мови);

математика – рівень стандарту або профільний (якщо у школі поглиблено вивчали предмет);

історія України або іноземна мова – англійська, німецька, французька, іспанська;

четвертий предмет – на вибір.

Для ДПА можна вибрати і історію, і іноземну мову. Під час реєстрації предметів, оцінка за якими піде і для ДПА, слід зазначити, що потрібна оцінка за 12-бальною шкалою. Шкалу 100-200 балів потрібно вказувати, якщо цей предмет буде обов'язковим для вступу.

Документи для реєстрації:

Копія першої сторінки паспорту. Оскільки нинішні школярі не мають в ID-карті серії паспорта, у реєстраційній формі поле "серія" потрібно залишити порожнім.

Фото для документів 3 х 4 см. Знімок має відповідати віку учасника.

Реєстраційна карта – її можна заповнити онлайн на сайті УЦОЯО (Українського центру оцінювання якості освіти) або попросити допомоги у людини, відповідальної за реєстрацію у навчальному закладі. Карту слід роздрукувати, заповнити поле для заяви та вклеїти фото.

Які ще документи можуть стати в пригоді?

Якщо учаснику потрібні особливі умови у пункті тестування через стан здоров'я, потрібно подати медичну довідку за формою № 086-3/о.

Якщо в документах є розбіжності в персональних даних – копію свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розлучення;

Якщо документи іноземною мовою – копія нотаріально завіреного перекладу документів українською мовою. У таких копіях потрібно написати "Згідно з оригіналом", свої ініціали та прізвище, дату завірення та підпис.

Учасники з окупованого Криму чи зони ООС мають подати:

Реклама