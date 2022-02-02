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СЬОГОДНІ Новини України

ДПА у формі ЗНО-2022. Ми зібрали все, що потрібно знати про тестування та реєстрацію

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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2 лютого, 13:45
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Українським учням доведеться пройти ЗНО з кількох предметів, щоб одночасно отримати й оцінку за ДПА
Що потрібно знати абітурієнтам про ЗНО-2022
Що потрібно знати абітурієнтам про ЗНО-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

1 лютого в Україні почалася реєстрація на ЗНО-2022. Хоча обов'язкових предметів для вступу до вишів цього року немає, деякі доведеться складати у будь-якому разі. Частину тестів зарахують як державну підсумкову атестацію.

"Сьогодні" зібрали все, що потрібно знати випускникам та батькам.

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Скласти державну підсумкову атестацію (ДПА) у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) за обов'язковими предметами повинні випускники шкіл, а також студенти профтехучилищ та коледжів, які цього року здобувають повну середню освіту.

Які іспити потрібно складати:

  • українська мова або українська мова та література (для ДПА зараховується лише частина тесту з мови);
  • математика – рівень стандарту або профільний (якщо у школі поглиблено вивчали предмет);
  • історія України або іноземна мова – англійська, німецька, французька, іспанська;
  • четвертий предмет – на вибір.

Для ДПА можна вибрати і історію, і іноземну мову. Під час реєстрації предметів, оцінка за якими піде і для ДПА, слід зазначити, що потрібна оцінка за 12-бальною шкалою. Шкалу 100-200 балів потрібно вказувати, якщо цей предмет буде обов'язковим для вступу.

Документи для реєстрації:

  • Копія першої сторінки паспорту. Оскільки нинішні школярі не мають в ID-карті серії паспорта, у реєстраційній формі поле "серія" потрібно залишити порожнім.
  • Фото для документів 3 х 4 см. Знімок має відповідати віку учасника.
  • Реєстраційна карта – її можна заповнити онлайн на сайті УЦОЯО (Українського центру оцінювання якості освіти) або попросити допомоги у людини, відповідальної за реєстрацію у навчальному закладі. Карту слід роздрукувати, заповнити поле для заяви та вклеїти фото.

Які ще документи можуть стати в пригоді?

  • Якщо учаснику потрібні особливі умови у пункті тестування через стан здоров'я, потрібно подати медичну довідку за формою № 086-3/о.
  • Якщо в документах є розбіжності в персональних даних – копію свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розлучення;
  • Якщо документи іноземною мовою – копія нотаріально завіреного перекладу документів українською мовою. У таких копіях потрібно написати "Згідно з оригіналом", свої ініціали та прізвище, дату завірення та підпис.

Учасники з окупованого Криму чи зони ООС мають подати:

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  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію довідки про звернення по захист в Україні – якщо звернення було;
  • довідку з навчального закладу з фото – для учнів та студентів з тимчасово непідконтрольної Україні території, у яких документ, що посвідчує особу, втрачено.

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