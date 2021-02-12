Русский
$ 27,84
33,81
  1. Новини України

Загибель бійця ЗСУ під Донецьком: стало відомо ім'я

12 лютого, 15:56

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Хлопець переміщався по взводному опорному пункту і став жертвою снайпера

Загиблим в районі Новомихайлівки під Донецьком бійцем ЗСУ виявився 24-річний Владислав Лященко.

Про це повідомляє 28-я окрема мехбригада ЗСУ ім. Лицарів зимового походу у Facebook.

Хлопець загинув увечері 11 лютого в результаті ворожого кулеметного вогню під час переміщення на взводному опорному пункту.

Нагадаємо, 11 лютого під Горлівкою в районі селища Зайцеве від кулі ворожого снайпера загинув Олександр Глушко (позивний "Бомба"). Він служив в інженерно-саперному взводі однієї з бригад, яка входить до складу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

10 лютого бойовики також порушили режим припинення вогню – в районі населеного пункту Піски (Донецька область) атакував ворожий снайпер. В результаті один український воїн отримав вогнепальне поранення.

Також повідомлялося, що 6 лютого в районі Мар'їнки загинули двоє бійців 28-ї бригади ЗСУ – Назарій Поліщук і солдат Олексій Подвезенний. Вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Донбас. Загострення

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Донецьк Донбас снайпер втрати ЗСУ ООС ВОП

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Сніговий апокаліпсис і люті морози в Україні: всі подробиці (фото, відео)
Сніговий апокаліпсис і люті морози в Україні: всі подробиці (фото, відео)Україна
Україну чекає останній сніговий циклон. Синоптик розповів, що буде потім
Україну чекає останній сніговий циклон. Синоптик розповів, що буде потімУкраїна
ФОПів не можна буде брати на роботу – Кабмін направив до Ради законопроєкт
ФОПів не можна буде брати на роботу – Кабмін направив до Ради законопроєктЕкономіка
Євро та долар стрімко йдуть вгору: офіційний курс
Євро та долар стрімко йдуть вгору: офіційний курсФінанси
Європарламент закликав Україну заборонити сайт
Європарламент закликав Україну заборонити сайт "Миротворець"Євросоюз
Гривня падає. Чому долар почав зростати і чи надовго це?
Гривня падає. Чому долар почав зростати і чи надовго це?Фінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти