Загибель бійця ЗСУ під Донецьком: стало відомо ім'я

Хлопець переміщався по взводному опорному пункту і став жертвою снайпера

Загиблим в районі Новомихайлівки під Донецьком бійцем ЗСУ виявився 24-річний Владислав Лященко.

Про це повідомляє 28-я окрема мехбригада ЗСУ ім. Лицарів зимового походу у Facebook.

Хлопець загинув увечері 11 лютого в результаті ворожого кулеметного вогню під час переміщення на взводному опорному пункту.

Нагадаємо, 11 лютого під Горлівкою в районі селища Зайцеве від кулі ворожого снайпера загинув Олександр Глушко (позивний "Бомба"). Він служив в інженерно-саперному взводі однієї з бригад, яка входить до складу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

10 лютого бойовики також порушили режим припинення вогню – в районі населеного пункту Піски (Донецька область) атакував ворожий снайпер. В результаті один український воїн отримав вогнепальне поранення.

Також повідомлялося, що 6 лютого в районі Мар'їнки загинули двоє бійців 28-ї бригади ЗСУ – Назарій Поліщук і солдат Олексій Подвезенний. Вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

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