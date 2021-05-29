Загибель ексголови Служби зовнішньої розвідки України. З'явилися нові подробиці трагедії

Один з колег загиблого генерала розповів чому Гвоздю стало погано під час дайвінгу на глибині 40 метрів

Колеги загиблого колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) генерал-лейтенанта Віктора Гвоздя розповіли "Сьогодні", що трагедія сталася через декілька днів після його дня народження. Нещодавно Віктору Івановичу виповнилося 62 роки.

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"За нашими даними, Віктору Івановичу стало погано на глибині 40 метрів. Можливо, причиною було серце. Професійні дайвери вважають, що така глибина небезпечна. Втім, Віктор Іванович, любив глибину і нові цілі. Подейкували, що у нього є мета зануритися і на 100 метрів", – розповів нам один з колег Віктора Гвоздя.

Загиблий з товаришем в Батумі. Фото: facebook.com/irakli.irakli.1460

У соцмережах знайомі і близькі Гвоздя висловлюють свою скорботу. Так, українська телеведуча "Україна 24" Наталія Влащенко написала, що останніми роками після відставки генерал сумував за роботою, але жив дуже активно – редагував журнал про розвідку, викладав, багато подорожував.

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"Жахливо боляче і важко уявити, що вже не покликати його ні на чашку кави, ні в ефір. Світла пам'ять", – написала Влащенко.

Також українська журналістка Оксана Соколова написала, що приголомшена загибеллю ексголови Служби зовнішньої і військової розвідок України.

"Ми буквально днями списувалися з ним, він готувався до занурення в Дахабі і писав, що захопився технічним дайвінгом 8 років тому. Стаж таки немаленький. Чи був це просто нещасний випадок? Сподіваюся, буде проведене повноцінне державне розслідування", – підсумувала Соколова.

Нагадаємо, генерал загинув під час дайвінгу на одному з єгипетських курортів. Трагедія трапилася близько 11 ранку 28 травня біля міста Дахаб на Синайському півострові.

Гвоздь був активним учасником Революції гідності, після якої в 2014 році був призначений Уповноваженим Верховної Ради з контролю за діяльністю розвідок в Україні, але скоро зайняв посаду голови СЗР, яку очолював до 29 квітня 2016 року.

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Крім того, в 2008-2010 роках він очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Нагадаємо, чинним головою СЗР є Валерій Кондратюк.