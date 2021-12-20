Загибель екссудді Сергія Зінченка: поліція виключила головну версію

Деякі експертизи ще продовжуються, і за їх результатами зможуть дізнатися відстань від пістолета, з якого був зроблений постріл, до голови загиблого

У поліції відкинули одну із версій / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 18 листопада знайшли мертвим колишнього суддю Солом'янського суду Сергія Зінченка. У поліції заявили: немає підстав вважати, що це було вбивство.

Про це розповів керівник Головного управління Національної поліції у Києві генерал Іван Виговський, передає РБК-Україна.

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Поліція розглядала злочин як умисне вбивство.

"Проте після того, як ми оглянули місце події, призначили певні експертизи, у нас не виникло підстав вважати, що там було саме вбивство", – сказав Виговський.

За його словами, немає жодних доказів того, що хтось міг перебувати у квартирі у момент загибелі екссудді.

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Деякі експертизи ще тривають. Тільки за їхніми результатами поліція зможе дізнатися відстань від пістолета, з якого був зроблений постріл, до голови загиблого, кут пострілу тощо.

"На сьогодні ми розслідуємо за ч. 1 ст. 115 з позначкою "самогубство", – додав Виговський.

У Києві знайшли мертвим колишнього суддю

У поліції вважають це самогубством, але адвокат Лариса Криворучко вважає, що Зінченка застрелили.

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"Це сталося у четвер, 18 листопада. Шевченківський район, вулиця Лук'янівська. Попередньо йшло як самогубство", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що на початку 2017 року Зінченка затримали під час отримання хабаря у розмірі $22 тис. Отриманий хабар він мав передати посадовим особам Міністерства юстиції України за сприяння у знятті арешту з приміщення, яке перебувало в заставі банку.

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