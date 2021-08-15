Загибель мера Кривого Рогу Павлова. Стало відомо, хто тимчасово займе його крісло

Після смерті Костянтина Павлова виконувати обов'язки мера Кривого Рогу буде член партії "Слуга народу"

Секретар міськради Олександр Котляр. Фото: dsnews.ua

Після смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова виконувати обов'язки мера буде секретар міськради Олександр Котляр ("Слуга народу").

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Про це повідомив співголова партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабинович на своїй сторінці в Facebook.

Що відомо про Котляра

Олександр Котляр народився в 1972 році, він проживає в Кривому Розі.

Керує одним з міських ринків – ТОВ "Дзержинський ринок Трампарк".

17 грудня став секретарем міськради. Його кандидатура була єдиною, її запропонував мер Костянтин Павлов. За Котляра проголосували 46 депутатів, проти – 0. В таємному голосуванні взяли участь 48 депутатів.

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Що відомо про смерть Павлова

Мер загинув у неділю, 15 серпня. Повідомлення в поліцію надійшло близько 16:00.

За попередньою інформацією, тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявлено на веранді його власного будинку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 КК – вбивство. Зараз на місці працюють правоохоронці і криміналісти. Встановлюють свідків події, оглядають двір. Зазначається, що на місце також виїхала слідчо-оперативна група центрального апарату Національної поліції України.

Раніше ми повідомляли, що в Києві знайшли застреленим народного депутата .

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Також нагадаємо, в Новомосковську Дніпропетровської області помер депутат місцевої міськради Андрій Олександрович , Який постраждав під час вибуху і пожежі в своїй квартирі.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: