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Загибель сина Корбана: з'явилося відео з місця трагедії

6 січня, 11:29

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Підлітки не змогли вибратися з машини

У Мережі з'явилися відео з місця ДТП, у якій, за неофіційними даними, загинув 16-річний син Геннадія Корбана Лев і його однокласниця Юлія.

На кадрах видно, що багі (невелика машина для бездоріжжя) під час падіння в річку перекинувся. Як повідомляють в місцевому Telegram-каналі "Х Дніпро", підлітки були пристебнуті, тому, мабуть, вибратися з машини у воді не змогли.

Коли рятувальники перевернули авто, то було видно, що дівчина сиділа на пасажирському сидінні. Однак це поки попередня інформація.

Нагадаємо, 5 січня неподалік Дніпра 16-річні хлопець з дівчиною каталися на квадроциклі і впали в річку Мокра Сура. Квадроцикл із загиблими був виявлений неподалік села Новоолександрівка в річці. У соцмережах повідомляють, що загиблі – син політика Геннадія Корбана Лев Корбан з однокласницею.

Крім того, за даним фактом правоохоронці відкрили кримінальну справу. У поліції не називають імен загиблих, проте, виходячи із заяв друзів і знайомих Корбана, йдеться саме про сина політика.

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ДТП відео Дніпро син Дніпропетровська область Корбан
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