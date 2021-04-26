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Оголошений в розшук Гладковський-молодший прибув до САП – ЗМІ

26 квітня, 11:00

Віталій Семченко Віталій Семченко

Він є одним з восьми підозрюваних у справі "Оптімумспецдеталь", про підозру йому повідомили ще в грудні минулого року

Син колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор, якого НАБУ раніше оголосило в розшук, прибув до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"Ігор Гладковський прийшов в САП", – сказано в повідомленні.

За даними видання, фігуранту вручили обвинувальний акт для подальшого розгляду справи в суді.

Що було раніше?

22 квітня Ігоря Гладковського оголосили в розшук. Він є одним з восьми підозрюваних у справі "Оптімумспецдеталь", про підозру йому повідомили ще в грудні минулого року.

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Правоохоронці вважають, що Гладковський був одним з творців масштабної корупційної схеми – поставляв товари невідомого походження підприємствам держконцерну "Укроборонпром" з використанням компанії "Оптімумспецдеталь" та інших фірм.

За це фігурант отримував вигоду, на яку припадало 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. Так, тільки за одним договором Гладковський отримав 950 тис. гривень. При цьому журналісти називають значно більші суми – як мінімум 250 млн грн.

У коментарі "Сьогодні" адвокат Гладковського заявив, що його клієнт не ховається від слідчих і суду, а поїхав за кордон лікуватися від постковідного синдрому. Також, за його словами, захист не отримував ніяких повідомлень від прокуратури.

Всі подробиці скандалу, через який Петро Порошенко програв два роки тому президентські вибори, – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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