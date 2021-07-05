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Глава МЗС Греції в Києві та Чернігівський антикорупційний форум – анонси СЬОГОДНІ

5 липня 2021 7:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У понеділок почнеться робочий візит грецького міністра закордонних справ Нікоса Дендіаса в Україну, також у Києві відкриється форум з міжнародної політики

Нікос Дендіас і Чернігов / колаж "Сьогодні"

Нікос Дендіас і Чернігов / колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 5 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

  • Візит міністр закордонних справ Греції Нікоса Дендіаса до Києва.
  • 10:00 – відкриття форуму "Україна 30. Міжнародна політика" за участю президента Володимира Зеленського, глави МЗС Дмитра Кулеби та міністра закордонних справ Греції Нікоса Дендіаса. Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковий", вул. Паркова дорога, 16а).
  • 11:45 – спільна прес-конференція голови українського МЗС Дмитра Кулеби і міністра закордонних справ Греції Нікоса Дендіаса після переговорів. пряма трансляція прес-конференції.
  • 12:00 – прес-конференція на тему "Співпраця з країною-агресором як форма прояву кримінального бізнесу". Учасники заходу оприлюднять звернення до СБУ, генпрокурора України, РНБО та адміністрації Держкомкордону з вимогою забезпечити прозоре і принципове розслідування (УНІАН, вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Трансляція.
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Верховна Рада

  • 10:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки (вул. Садова, 3а, к.1224).
  • 12:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у форматі відеоконференції (вул. Банкова, 6-8, к. 525).
  • 14:00 – слухання Комітету ВР з питань економічного розвитку з перегляду економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Київ

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  • 12:00 – урочистості, під час яких представникам силових структур, які звільняли міста Слов'янськ та Краматорськ, будуть передані 12 дзвонів пам'яті (Михайлівський Золотоверхий монастир, вул. Трьохсвятительська, 8).

Чернігів

  • 10:00 – Чернігівський обласний антикорупційний форум (Чернігівська ОДА, вул. Шевченка, 7, зал №1).

Одеса

  • 13:00 – тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін разом із заступником голови Одеської обласної державної адміністрації Світланою Фабрикант відвідають центр вакцинації проти коронавірусу і поспілкуються з пресою (вул. Леонтовича 9/1).

За кордоном

  • Дослідницька організація Markit Economics опублікує остаточне значення зведеного індексу менеджерів закупівель (PMI) у єврозоні за червень.
  • ОЕСР і ФАО (продовольча і сільськогосподарська організації ООН) представлять щорічний спільний прогноз для ринків основних сільськогосподарських товарів, біопалива і риби.
  • ОЕСР опублікує дані про споживчі ціни у країнах, що входять в організацію, за травень.
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