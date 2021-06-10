Візит глави МЗС Італії в Україну і Байден у Британії – анонси СЬОГОДНІ

У четвер, 10 червня, в Україну з офіційним візитом прибуде міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, а президент США Джо Байден зустрінеться з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Україна
- Візит в Україну міністра закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо.
- 11:20 – заяви для преси за результатами переговорів глав МЗС України Дмитра Кулеби та Італії Луїджі Ді Майо. Пряма трансляція на сторінці МЗС у Facebook.
- 12:00 – міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо відкриють Українсько-італійський бізнес-форум (Дипломатична академія при МЗС України, вул. Велика Житомирська, 2). Пряма трансляція у Facebook.
- 14:30 – зустріч першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з віце-маршалом Сейму Польщі Малгожатою Госевською і віце-спікером Сейму Литви Паулюсом Саударгасом (вул. М. Грушевського, 5, конференц-зал). Онлайн-трансляція заходу на телеканалі "Рада" або за посиланням.
- 8:30 – 12-й Європейсько-український енергетичний день "Кліматичний локдаун: час діяти, поки не пізно". Захід пройде в гібридному форматі: online, offline (до 100 учасників) (готель "Інтерконтинеталь").
- 9:45 – засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби (НАГС, каб. 327, вул. Прорізна, 15).
- 10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-а).
- 10:00 – газовий форум "Ukrainian Gas Open 2021" за участю міністра енергетики України Германа Галущенка (Hyatt Regency, вул. А. Тарасової, 5).
- 10:00 – онлайн-засідання колегії Державної інспекції ядерного регулювання України з розгляду питання "Про результати державної експертизи звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку №2 Рівненської АЕС".
- 10:00 – онлайн-брифінг голови Національної служби здоров'я України Андрія Віленського на тему "Первинна медична допомога. Що отримує пацієнт?" Трансляція у Facebook.
- 10:40 – спільний брифінг Мінцифри, МОЗ та Мінсоцполітики щодо запуску е-лікарняних в Україні. Трансляція брифінгу – на офіційній сторінці Міністерства цифрової трансформації у Facebook і на YouTube-каналі.
- 11:00 – онлайн-дискусія на тему "Розмежування відповідальності між НАБУ, САП і ВАКС", організована НАБУ. Трансляція на YouTube.
- 11:00 – прес-брифінг керівництва Державної фіскальної служби України (ДФС) про стан досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, відкритих за фактами умисного ухиляння від сплати податків (обшуків у КМДА) (Львівська пл., 8).
- 12:00 – онлайн-зустріч "Global Human Capital Talks: Україна і Вірменія", організована Американською торговою палатою в Україні спільно з компанією-членом Deloitte Ukraine. Захід выдбудеться на платформі Facebook.
- 12:00 – презентація Річного звіту-2020 Фонду розвитку підприємництва (ФРП). Трансляція: на сторінці Facebook Мінфіну; на YouTube-каналі ФРП. Програма.
- 16:00 – тренінг для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій про додаткові освітні можливості для них у вишах на підконтрольних українському уряду територіях. Відбудеться на платформі ZOOM.
- 33-тя Міжнародна агропромислова виставка "Агро-2021" (територія НК "Експоцентр України"(ВДНГ)).
Київ
- 10:00 – урядова інспекція в Київській клінічній лікарні № 7 (вул. Котельникова, 95).
- 10:00 – пленарне засідання Київської міської ради (вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх). Трансляція засідання буде на офіційному сайті і YouTube-каналі Київської міськради.
- 11:00 – прес-конференція "30 днів роботи першого легального казино столиці – Billionaire". У програмі – тур по казино, майстер-клас з популярних ігор, конференція, неформальне спілкування (вул. Велика Житомирська, 2A, готель InterContinental Kyiv).
- 12:00 – вшанування пам'яті видатного українського громадсько-політичного діяча, лідера ОУН, поета і вченого-археолога Олега Ольжича (біля меморіальної дошки, встановленої на будинку по вул. Льва Толстого, 15).
Львівська область
- Робоча поїздка спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова у Львівську область.
Івано-Франківськ
- Виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, під час якого заслухають звіт голови Державного агентства лісових ресурсів України.
Чернігів
- 15:00 – засідання Громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації (зал засідань №1, вул. Шевченка, 7).
За кордоном
- Онлайн-конференція Ради Європи для міністрів, відповідальних за медіа та інформаційне суспільство, "Розумна політика зі штучного інтелекту. Виклики та можливості для медіа та демократії". Україну представлятиме глава Нацради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк.
Мінськ, Білорусь
- Консультації між МЗС СНД на тему "Про питання контролю над озброєннями".
Таджикистан
- Візит президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва у Таджикистан.
Корнуолл, Велика Британія
- Президент США Джо Байден зустрінеться з британським прем'єром Борисом Джонсоном.
Франкфурт, Німеччина
- Засідання Європейського центрального банку, за підсумками якого відбудеться прес-конференція голови Банку Крістін Лагард і буде оголошений рівень процентних ставок на найближчий час.
Відень, Австрія
- Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) опублікує щомісячний звіт з нафтового ринку.