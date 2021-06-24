Дані про продаж землі відкриють – Мінагрополітики

Лещенко заявив, що чиновники роздали землі своїм родичам і чиновницьким кланам, а громадам нічого було передати

Міністр аграрної політики Роман Лещенко вважає, що секрет успіху земельної реформи у відкритості даних, тому інформація про продаж землі з'явиться у відкритому доступі, щоб всі могли побачити, кому продавали і яким чином.

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Про це він повідомив в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24".

"Було ж там написано, що кожен українець має два гектари. Тільки одна така велика проблема, що на 40 мільйонів українців по 2 гектари – це 80 мільйонів гектарів, а всього держава Україна – 60 мільйонів гектарів. Чиновники отримали можливість роздавати по 2 гектари своїм родичам, близьким, чиновницьким кланам, і цю землю роздавали законно – по два гектари безоплатно. Сформовано цілі кландайки, сім'ї на підставних осіб, прямого відношення які не мають до безпосередньо цих посадових осіб... Довели до того, що землі не залишилося, і громадам фактично не було яку землю передавати", – сказав Лещенко.

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Нагадаємо, з 1 липня 2021 року в Україні набуває чинності закон про відкриття ринку землі. До його вступу в силу в Україні діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення.

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Раніше ми повідомляли, що голова Мінагрополітики також стверджує, що в Україні на балансі держави залишилося лише 750 тисяч гектарів землі з колишніх 10 мільйонів га, і в Мінагрополітики мають намір відновити щодо них усі знищені документи.

Також нагадаємо, що за розрахунками уряду, в перші 3-5 років роботи ринку ціни на землю зростуть щонайменше вдвічі.

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