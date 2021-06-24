Русский
$ 27,27
32,6
  1. Новини України

Дані про продаж землі відкриють – Мінагрополітики

24 червня 2021 7:36

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Лещенко заявив, що чиновники роздали землі своїм родичам і чиновницьким кланам, а громадам нічого було передати

Міністр аграрної політики Роман Лещенко вважає, що секрет успіху земельної реформи у відкритості даних, тому інформація про продаж землі з'явиться у відкритому доступі, щоб всі могли побачити, кому продавали і яким чином.

Реклама

Про це він повідомив в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24".

"Було ж там написано, що кожен українець має два гектари. Тільки одна така велика проблема, що на 40 мільйонів українців по 2 гектари – це 80 мільйонів гектарів, а всього держава Україна – 60 мільйонів гектарів. Чиновники отримали можливість роздавати по 2 гектари своїм родичам, близьким, чиновницьким кланам, і цю землю роздавали законно – по два гектари безоплатно. Сформовано цілі кландайки, сім'ї на підставних осіб, прямого відношення які не мають до безпосередньо цих посадових осіб... Довели до того, що землі не залишилося, і громадам фактично не було яку землю передавати", – сказав Лещенко.

Читайте також: Глава Мінагрополітики порадив українцям не продавати землю

Нагадаємо, з 1 липня 2021 року в Україні набуває чинності закон про відкриття ринку землі. До його вступу в силу в Україні діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що голова Мінагрополітики також стверджує, що в Україні на балансі держави залишилося лише 750 тисяч гектарів землі з колишніх 10 мільйонів га, і в Мінагрополітики мають намір відновити щодо них усі знищені документи.

Не пропусти!
Україна зіграє зі Швецією в плей-оф Євро: де, коли і о котрій годині
Україна в 1/8 фіналу Євро зіграє зі Швецією

Також нагадаємо, що за розрахунками уряду, в перші 3-5 років роботи ринку ціни на землю зростуть щонайменше вдвічі.

Останні новини в Україні та світі дивіться в нашому випуску:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Земельна реформа

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Синоптики помилялися. 23 червня погода приготувала українцям сюрприз (карта)
Синоптики помилялися. 23 червня погода приготувала українцям сюрприз (карта)Україна
Українцям тричі підвищать пенсії – графік на 2021 рік
Українцям тричі підвищать пенсії – графік на 2021 рікЕкономіка
У Кремлі злякалися? Росія просить США відмовитися від навчань з Україною
У Кремлі злякалися? Росія просить США відмовитися від навчань з УкраїноюРосія
Чорне море ніколи не було
Чорне море ніколи не було "російським озером": Данілов показав старовинну картуВлада
Павло Фукс показав, який він
Павло Фукс показав, який він "російський громадянин": документУкраїна
Повна перемога України. ПАРЄ прийняла найжорсткішу резолюцію щодо Криму
Повна перемога України. ПАРЄ прийняла найжорсткішу резолюцію щодо КримуВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти