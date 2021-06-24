Русский
$ 27,27
32,6
  1. Новини України

Глава Мінагрополітики порадив українцям не продавати землю

24 червня 2021 1:12

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Лещенко також закликав не вірити маніпуляціям, що хтось нібито може відібрати землю або її викуплять іноземні банки

Міністр аграрної політики Роман Лещенко радить українським громадянам не продавати свою землю, оскільки вона є найбільшим "банківським депозитом" і цінністю.

Реклама

Про це він заявив у ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24".

"Ні в якому разі не продавайте свою землю, це найбільша цінність, яка у вас є, це найбільший банківський депозит", – заявив міністр.

Лещенко також закликав не вірити маніпуляціям, які поширюються в країні, що хтось нібито може відібрати землю або її викуплять іноземні банки.

"Ми поставили обмеження по іноземних банках, відкрили всі реєстри, всі дані. І суспільство побачить, хто сплачує податки, хто володілець землі", – зазначив він.

Глава Мінагрополітики переконаний, щойно українці побачать, хто насправді є вигодонабувачем, то всі питання відпадуть.

"Окреме питання про шар землі, який "планується вивозити у вагонах до Китаю або арабських країн". Ми прописали у законі окремі норми про сертифікованих підрядників, систему контролю", – зазначив міністр.

Ще одні маніпуляції, з його слів, стосуються іноземців

"Маніпуляція, що з 1 липня іноземці будуть допущені. Люди, не вірте в ці фейки, жодних іноземців немає, ми чітко прописали, що допуск іноземців тільки через всеукраїнський референдум", – розповів Лещенко.

Реклама

Він додав, що з 1 липня "небо не впаде", і нічого глобально не зміниться – просто в українців з'явиться право власності на землю.

Нагадаємо, глава Мінагрополітики також стверджує, що в Україні на балансі держави залишилосялише 750 тисяч гектарів землі з колишніх 10 мільйонів га, і в Мінагрополітики мають намір відновити щодо них усі знищені документи.

Ми також писали, що за розрахунками уряду, в перші 3-5 років роботи ринку ціни на землю зростуть щонайменше вдвічі.

Всі подробиці в спецтемі Земельна реформа

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

80-річчя з дня нападу Гітлера на СРСР: як перші бомби падали на мирний Київ
80-річчя з дня нападу Гітлера на СРСР: як перші бомби падали на мирний КиївУкраїна
Українцям тричі підвищать пенсії – графік на 2021 рік
Українцям тричі підвищать пенсії – графік на 2021 рікЕкономіка
Синоптики помилялися. 23 червня погода приготувала українцям сюрприз (карта)
Синоптики помилялися. 23 червня погода приготувала українцям сюрприз (карта)Україна
У Кремлі злякалися? Росія просить США відмовитися від навчань з Україною
У Кремлі злякалися? Росія просить США відмовитися від навчань з УкраїноюРосія
Чорне море ніколи не було
Чорне море ніколи не було "російським озером": Данілов показав старовинну картуВлада
За посвідченням пільговиків у транспорт скоро не пускатимуть – Кабмін подав до Ради законопроєкт
За посвідченням пільговиків у транспорт скоро не пускатимуть – Кабмін подав до Ради законопроєктЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти