Глава Мінагрополітики порадив українцям не продавати землю

Міністр аграрної політики Роман Лещенко радить українським громадянам не продавати свою землю, оскільки вона є найбільшим "банківським депозитом" і цінністю.
Про це він заявив у ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24".
"Ні в якому разі не продавайте свою землю, це найбільша цінність, яка у вас є, це найбільший банківський депозит", – заявив міністр.
Лещенко також закликав не вірити маніпуляціям, які поширюються в країні, що хтось нібито може відібрати землю або її викуплять іноземні банки.
"Ми поставили обмеження по іноземних банках, відкрили всі реєстри, всі дані. І суспільство побачить, хто сплачує податки, хто володілець землі", – зазначив він.
Глава Мінагрополітики переконаний, щойно українці побачать, хто насправді є вигодонабувачем, то всі питання відпадуть.
"Окреме питання про шар землі, який "планується вивозити у вагонах до Китаю або арабських країн". Ми прописали у законі окремі норми про сертифікованих підрядників, систему контролю", – зазначив міністр.
Ще одні маніпуляції, з його слів, стосуються іноземців
"Маніпуляція, що з 1 липня іноземці будуть допущені. Люди, не вірте в ці фейки, жодних іноземців немає, ми чітко прописали, що допуск іноземців тільки через всеукраїнський референдум", – розповів Лещенко.
Він додав, що з 1 липня "небо не впаде", і нічого глобально не зміниться – просто в українців з'явиться право власності на землю.
Нагадаємо, глава Мінагрополітики також стверджує, що в Україні на балансі держави залишилосялише 750 тисяч гектарів землі з колишніх 10 мільйонів га, і в Мінагрополітики мають намір відновити щодо них усі знищені документи.
Ми також писали, що за розрахунками уряду, в перші 3-5 років роботи ринку ціни на землю зростуть щонайменше вдвічі.
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