Глава Мінагрополітики порадив українцям не продавати землю

Лещенко також закликав не вірити маніпуляціям, що хтось нібито може відібрати землю або її викуплять іноземні банки

Міністр аграрної політики Роман Лещенко радить українським громадянам не продавати свою землю, оскільки вона є найбільшим "банківським депозитом" і цінністю.

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Про це він заявив у ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24".

"Ні в якому разі не продавайте свою землю, це найбільша цінність, яка у вас є, це найбільший банківський депозит", – заявив міністр.

Лещенко також закликав не вірити маніпуляціям, які поширюються в країні, що хтось нібито може відібрати землю або її викуплять іноземні банки.

"Ми поставили обмеження по іноземних банках, відкрили всі реєстри, всі дані. І суспільство побачить, хто сплачує податки, хто володілець землі", – зазначив він.

Глава Мінагрополітики переконаний, щойно українці побачать, хто насправді є вигодонабувачем, то всі питання відпадуть.

"Окреме питання про шар землі, який "планується вивозити у вагонах до Китаю або арабських країн". Ми прописали у законі окремі норми про сертифікованих підрядників, систему контролю", – зазначив міністр.

Ще одні маніпуляції, з його слів, стосуються іноземців

"Маніпуляція, що з 1 липня іноземці будуть допущені. Люди, не вірте в ці фейки, жодних іноземців немає, ми чітко прописали, що допуск іноземців тільки через всеукраїнський референдум", – розповів Лещенко.

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Він додав, що з 1 липня "небо не впаде", і нічого глобально не зміниться – просто в українців з'явиться право власності на землю.

Нагадаємо, глава Мінагрополітики також стверджує, що в Україні на балансі держави залишилосялише 750 тисяч гектарів землі з колишніх 10 мільйонів га, і в Мінагрополітики мають намір відновити щодо них усі знищені документи.

Ми також писали, що за розрахунками уряду, в перші 3-5 років роботи ринку ціни на землю зростуть щонайменше вдвічі.

Всі подробиці в спецтемі Земельна реформа