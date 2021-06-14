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Глава ОБСЄ в Україні та саміт НАТО – анонси СЬОГОДНІ

14 червня 2021 7:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 14 червня в Україні і за кордоном в одному місці

Візит в Україну Анн Ліндте та виступ Єнса Столтенберга / колаж "Сьогодні"

Візит в Україну Анн Ліндте та виступ Єнса Столтенберга / колаж "Сьогодні"

В Україні почнеться візит чинного голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде, яка планує відвідати Донбас, а в Брюсселі глава НАТО Єнс Столтенберг підіб’є підсумки засідання Північноатлантичної ради.

Україна

  • 10:30 – відкриття всеукраїнського форуму "Україна 30. Економіка без олігархів" за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Програма. Трансляція: YouTube, Facebook.
  • Візит в Україну чинної голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде.
  • 11:00 – засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп) Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, конференц-зал).
  • 9:00 – публічні консультації за проєктом закону "Про внесення змін до закону України "Про телебачення і радіомовлення" для забезпечення інформаційної безпеки населення в районі відсічі збройній агресії Російської Федерації" (законопроєкт № 5546). Консультаційний документ.
  • 14:00 – засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування випадків і причин порушення прав дитини під час здійснення децентралізації повноважень з питань охорони дитинства, реформування системи закладів інституційного догляду та виховання, реалізації права дитини на сімейне виховання та усиновлення, розвитку (модернізації) соціальних послуг.
  • 16:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг у форматі відеоконференції.
  • 10:00 – розгляд позову ТОВ "Лідер ТВ" щодо оскарження указу президента України від 2 лютого 2021 року №43/2021, згідно з яким застосовані санкції до позивача, в Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду.
  • 10:30 – засідання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).
  • 12:15 – розгляд позову Олександра Тупицького про відсторонення його від посади судді КС у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду.
  • 13:00 – підписання Генерального договору про кластер високих технологій "Антонов" між Державним концерном "Укроборонпром", Державним підприємством "Антонов", Міністерством освіти і науки України, Національною академією наук України, а також низкою наукових і освітніх установ (вул. Туполєва, 1).
  • 14:00 – розгляд позову ТОВ "Новини 24 години" щодо оскарження указу президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021, згідно з яким застосовані санкції до позивача, у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду.
  • 14:30 – презентація проєкту Vkursi Zemli Ukraine: Цифровізація земельного банку України (УНІАН, вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Трансляція.

За кордоном

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Азербайджан

  • Візит президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Брюссель, Бельгія

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  • Саміт НАТО: пресконференція генсека Альянсу Єнса Столтенберга за підсумками засідання Північноатлантичної ради.
  • Саміт ЄС – Канада за участю президента Європейської ради Шарля Мішеля, голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Росія

  • Візит глави управління з санітарного нагляду Індонезії Пенні Лукіта для реєстрації "Супутник V" для екстреного використання.

Онлайн

  • Конференція високого рівня Альянсу з боротьби з торгівлею людьми (з використанням відеоконференцзв'язку) у Мінську і Відні.
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