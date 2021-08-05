Глава поліції Києва Крищенко подав у відставку (оновлено)

Крищенко очолює Головне управління національної поліції у Києві з грудня 2015 року

Крищенко з 2015 року очолював київську поліцію / Фото: Facebook

Керівник київської поліції Андрій Крищенко подав у відставку з займаної посади. Про це пишуть Вести з посиланням на джерело у Міністерстві внутрішніх справ.

Реклама

У той же час в оточенні Крищенка сайту "Сьогодні" підтвердили його відставку і навіть назвали причину.

"Генерал Крищенко йде у відставку. Пенсія", – сказало джерело у поліції.

За його словами, в поліції не дуже добре сприйняли його відставку.

"Нерозумне рішення. Така думка у сотень київських поліцейських", – додало джерело і нагадало обставини роботи Крищенка у Горлівці, точніше те, як він захищав від бойовиків міліцейський відділок.

Генерал поліції третього рангу Крищенко очолює Головне управління Національної поліції у Києві з грудня 2015 року. Також він є заступником глави Нацполіціі України.

Загалом він працює в органах МВС з 1992 року, коли в Горлівці починав міліціонером патрульно-постової служби Калінінського райвідділу міліції.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", 4 серпня Кабінет міністрів звільнив Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ, який працював з Аваковим з 2014 року.

Крім того, Кабмін звільнив трьох заступників Авакова. Один з них, перший заступник Сергій Яровий, був у команді Авакова з 2014 року.

На їх місце прийшли нові заступники, але вже Дениса Монастирського: Мері Акопян (була раніше директором департаменту міжнародного співробітництва МВС) і Богдан Драп'ят (очолював секретаріат правоохоронного комітету Верховної Ради, керівником якого до переходу в МВС був Монастирський).