Глава "Укроборонпрому" показав, як його лікують від COVID-19 в Японії: відео

Гусєв прилетів до Японії на переговори, але в аеропорту у нього виявили коронавірус

Глава "Укроборонпрому" Юрій Гусєв вже сьомий день знаходиться в японському госпіталі. Тиждень тому він у складі української делегації прибув до Токіо, але в аеропорту у нього виявили коронавірус і відправили до лікарні.

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Про те, як проходить лікування і як виглядає палата, глава українського держконцерну розповів журналістам "Сьогодні".

"Відчуваю себе добре. Сатурація і температура в нормі. Хочу коротко вам показати, як виглядає палата в госпіталі в Японії – вона досить скромна. Але тут є все необхідне ... Є кімната, де можна сходити в туалет і прийняти душ", – розповів Гусєв.

Відео: Сьогодні

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Глава "Укроборонпрому" сподівається, що в найближчі кілька днів отримає два негативних тести, проведе зустрічі, які були заплановані, і повернеться додому до робочих справах.

Раніше повідомлялося, що японські вчені створили набір для тестування, який здатний визначати коронавірус на ранніх стадіях.

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