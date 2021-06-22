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Глава Укроборонпрому розповів, коли закінчиться реформування концерну

22 червня 2021 20:05

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Зараз в Концерні чекають на ухвалення законопроєкту №3822 у другому читанні

Реформа Укроборонпрому триває і у президента України Володимира Зеленського є бажання і політична воля довести її до кінця. Про це розповів глава концерну Юрій Гусєв в інтерв'ю для "Ліга.Бізнес".

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"Ми зараз активно працюємо над тим, щоб вона (реформа – ред.) призвела до збільшення ефективності оборонного комплексу, перш за все для Збройних сил України", – зазначає Гусєв.

За розрахунками глави "Укроборонпрому", для повного реформування знадобиться ще близько шести місяців. Робоча назва для нової компанії – "Оборонні системи України". Всі обов'язки "Укроборонпрому" щодо персоналу і процесів перейдуть новій структурі.

Зараз в Концерні чекають на ухвалення законопроєкту №3822 "Про реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності". У першому читанні Верховна Рада ухвалила його ще в січні цього року. Друге читання планували провести навесні, проте розгляд документа відклали. Рішення парламенту чекають протягом найближчих тижнів.

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Нагадаємо, співробітників "Укроборонпрому" зобов'яжуть багато читати і обмінюватися книгами. В концерні впроваджується система KPI – і саме читання книг має стати одним з ключових показників ефективності.

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Раніше "Укроборонпром" вже представляв свою стратегію трансформації і дорожню карту реформи.

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