Головна проблема – емоційне вигорання: Фонд Ахметова проводить тренінги для прийомних батьків

Усі батьки-вихователі проходять через подібні випробування, головне – не залишатися з проблемами наодинці

Батьки-вихователі Омельчуки / колаж "Сьогодні"

Щорічно в Україні сиротами стають в середньому десять тисяч дітей і в ідеалі ці хлопці та дівчата мали б потрапити до нових родин. Однією з сімейних форм виховання є дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ), де опорою для малюків є батьки-вихователі. І це також професія, адже виховання великої кількості дітей потребує підготовки.

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Історію ще одного дитбудинку сімейного типу та як Фонд Ріната Ахметова допомагає готувати батьків-вихователів, розповіли новини "Сьогодні".

Родина Омельчуків – із Мелітополя. Батьки-вихователі доглядають одинадцятьох дітей.

"Свій ДБСТ ми сформували у 2018-му році. У нас багатодітна родина була", – каже мати-вихователька Тетяна Омельчук.

У них народжувались лише дівчатка. Тож вирішили взяти в родину хлопчика – так багатодітна сім'я почала поповнюватися, допомагаючи дітям-сиротам. Уже три роки батьки-вихователі підтримують хлопців та дівчат і раді їхнім усмішкам.

"Ми почали виховувати дітей, як своїх. Дуже важко було їх відучити від поняття "інтернат", – ділиться Аркадій Омельчук, тато-вихователь.

Випробування для батьків-вихователів

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Виховання дітей потребує неабиякого ресурсу. З емоційним вигоранням зіткнулися й Омельчуки.

"Кожен і батько, і мати знає – що таке перші пів року. Поки іде адаптація, поки ми звикаємо один до одного. У всіх різні характери. Було важко", – каже Тетяна Омельчук.

Через такі випробування проходять усі батьки-вихователі. Головне – не залишатися з проблемами наодинці, а звертатися до фахівців. Наприклад, відвідувати тренінги з провідними психологами.

"Це обмін досвідом. Це спілкування. Спілкування з людьми, які тебе розуміють, які розуміють, що таке прийомні діти, що таке прийомна сім'я", – ділиться мати-вихователька.

Чого вчать на тренінгах від Фонду

Тетяна й Аркадій – серед тридцяти учасників тренінгу від Фонду Ріната Ахметова. Шість годин батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, названі батьки, опікуни працювали з фахівцями.

"Фонд виносить на порядок денний ті соціальні теми, за які мало хто хоче братися. Йому величезне спасибі за те, що правильно виокремлюються завдання", – каже клінічна психологиня Олена Ємченко.

В Україні, на жаль, почастішали випадки відмови усиновителів від виховання дітей через перевантаження. Тож проблема актуальна. Важливо вчасно з нею впоратися.

"Ми поділяємо цінності Фонду Ахметова в підтримці дітей. Ми стоїмо на позиції дітей завжди. І наше основне завдання – допомогти батькам побачити своїх дітей позитивними очима", – додає практична психологиня Інна Черкашина.

Тренінги від Фонду проводять у межах програми "Сирітству – ні", яка допомагає батькам і дітям знайти одне Одного.

"Близько десяти тисяч дітей з інтернатів знайшли свої нові люблячі сім'ї. Завдяки цій програмі був створений 41 дитячий будинок сімейного типу", – розповідає Аліна Клімчик, менеджерка проєктів і програм Фонду Ріната Ахметова.

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Подружжя Омельчуків за кілька років випустять перших дітей. Тепер батьки знають, як допомогти вихованцям у цей період, а для них це дуже важливо.

Ми також писали, що Фонд Ріната Ахметова підтримує дитячий будинок сімейного типу Бабіних із Маріуполя, батьки-вихователі якого допомагають дітям відчути родинне тепло і вчать елементарних життєвих навичок.