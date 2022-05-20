"Головне не здаватися". Історія медсестри з Лисичанська, яка підірвалася на міні та залишилась без двох ніг

Дівчина побачила в землі снаряд, і він вибухнув

Медсестра Оксана Баландіна залишилася без ніг після вибуху. Фото: "Вот Так", колаж "Сьогодні"

Медсестрі з Лисичанська Оксані Баландіній довелося ховатися від обстрілів окупантів у підвалі. Але 27 березня вона отримала мінно-вибухову травму, наступивши на невідомий предмет. Дівчині зробили чотири операції, а також ампутували дві ноги та пальці лівої кисті.

Сайт "Сьогодні" розповість детальніше про життя Оксани Баландіної після травми.

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Як дівчина зазнала травми?

Наприкінці березня у Лисичанську Луганської області Оксана з чоловіком йшла отримувати гуманітарну допомогу. Повертаючись додому, вони вирішили скоротити дорогу, пройшовши за річкою.

"Я йшла трохи попереду і побачила в землі снаряд, що стирчить. Чоловік йшов ззаду, говорив з другом. Я повернулася розповісти про свою знахідку – і одразу ж злетіла в повітря. Чоловік злякався, підбіг до мене і почав перемотувати кінцівки, що кровоточать. Швидка приїхала швидко, але лікарі відмовилися мене забирати. Не захотіли спускатися до ґрунтової дороги. Вони чекали на рятувальників, які винесуть мене", – розповіла дівчина.

23-річна медсестра з Лисичанська Оксана Баландіна

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У підсумку чоловік Оксани з вітчимом винесли її самі. У машині швидкої вона задихалася. До лікарні дівчину доправили у критичному стані зі значною крововтратою.

"Вранці 28 березня, виспавшись і відпочивши від операції, я побачила, що я не маю ніг. Лікарям довелося ампутувати їх на третину стегна. На лівій руці залишився тільки великий палець. Коли все трапилося на дорозі, я кричала, просила мене вбити. Мені не хотілося жити, не хотілося, щоби діти бачили мене з інвалідністю. Але завдяки підтримці рідних, знайомих та незнайомих людей, у мене відкрилося друге дихання. Я житиму заради своєї сім'ї", – каже Оксана.

Дівчині ампутували ноги

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Як зараз живе Оксана?

Наразі дівчина проходить реабілітацію і чекає на протезування в Німеччині. Також вона показує своє нове життя у TikTok. Свій акаунт Оксана підписала: "Нове життя, головне не здаватися".

Віктор Васильєв та Оксана Баландіна у лікарні. Фото: "Вот Так"

Після трагедії 23-річна Оксана офіційно вийшла заміж за свого обранця Віктора. Весілля відбулося у лікарняній палаті.

"Наречений Віктор кружляв кохану Оксану на руках. Ноги вона втратила наприкінці березня. Дівчина обернулася, щоб попередити коханого про небезпеку, а вже за секунду під нею розірвалася міна", – повідомили у лікарні.

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